Smile presenta el videoclip de "Hot Summer"
- La banda de Getxo estrena el vídeo surfero de esta nueva canción
- "Hot Summer" forma parte de Seasides, el EP que la banda regala en Radio 3
- No te pierdas nuestro Especial Smile, con actuaciones y entrevistas
Smile presentó hace unos días Seasides, un nuevo EP conformado por cinco canciones llenas de optimismo y alegría. Ese EP se ofrece en descarga gratuita a través de la web de Radio 3, donde además puedes ver actuaciones en directo de la banda y entrevistas realizadas en los diversos programas de la emisora.
Dentro de ese EP nos encontramos con la canción "Hot Summer", que ahora presenta este nuevo vídeo dirigido por Jon Bañuelos y Club El Pasillo.
La propia banda cuenta de dónde sale la inspiración de este vídeo: "En contraposición a los anuncios comerciales y estrategias de marketing habituales,
que vanalizan el mundo del surf, Smile con este video han querido rendir tributo al surf auténtico, con imágenes vintage inéditas de los primeros pasos del surf en algunas localidades del norte de España en los años 70 y 80".
Conociendo a Smile
Smile fue una de las grandes atracciones del Universimad celebrado hace unas semanas. La banda de Getxo es una de esas joyas de nuestro panorama musical, gracias a una colección de canciones positivas y llenas de una atmósfera fresca y delicada.
En su haber tienen dos discos publicados, el último de ellos (All The Roads Lead To The Shore), toda una gran demostración del cruce entre la Americana más elegante y sentida (tomen a Wilco o a Ray Lamontagne como referencia); y el rock californiano más juguetón (fantásticos juegos de voces a la Beach Boys o esas melodías amables tipo Jack Johnson).