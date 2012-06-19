Smile presenta el videoclip de "Hot Summer"

Smile presentó hace unos días Seasides, un nuevo EP conformado por cinco canciones llenas de optimismo y alegría. Ese EP se ofrece en descarga gratuita a través de la web de Radio 3, donde además puedes ver actuaciones en directo de la banda y entrevistas realizadas en los diversos programas de la emisora.

Dentro de ese EP nos encontramos con la canción "Hot Summer", que ahora presenta este nuevo vídeo dirigido por Jon Bañuelos y Club El Pasillo.

La propia banda cuenta de dónde sale la inspiración de este vídeo: "En contraposición a los anuncios comerciales y estrategias de marketing habituales,

que vanalizan el mundo del surf, Smile con este video han querido rendir tributo al surf auténtico, con imágenes vintage inéditas de los primeros pasos del surf en algunas localidades del norte de España en los años 70 y 80".