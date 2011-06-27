Radio 3 te presenta a Patti Smith desde el festival Arrecife de las Músicas

Con el objetivo principal de llevar a la capital de Gran Canaria propuestas musicales diversas y de alta calidad, se celebró la IX edición del Arrecife de las Músicas. Durante los días 27 de mayo, 3, 11 y 20 de junio, el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas recibió las actuaciones, respectivamente, de Donovan, José Ortega, Patti Smith y Ben Sidran.

Radio 3 te ofrece el concierto ofrecido por Patti Smith durante el festival, con los comentarios de Manolo Fernández, director y presentador de Toma uno. Será este martes 12 a partir de las 23 horas.

Patti Smith El 11 de junio la que se subió al escenario del Auditorio Alfredo Krauss fue Patti Smith. La que en su día fue conocida como la madrina del punk, introdujo la poesía francesa del siglo XIX en el rock y aportó a su escena un componente feminista e intelectual que influyó en muchos artistas. La estadounidense compuso junto a Bruce Sprinsteen la canción "Because the night". Es Comandante de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y en 2007 entró a formar parte del Salón de la Fama del Rock.

Los artistas de esta edición Desde su primera edición en 2003, el Arrecife de las Músicas ha acogido unos 44 conciertos de artistas como Stephan Micus, Diego El Cigala, María Bethânia, Rosa Passos, Miguel Poveda, Michel Camilo y la New York Big Band, Pierre Favré, José Mercé, Ray Davies, Elvis Costello, Toquinho, Sarah Jane Morris, Steve Hackett, John Mayall, Joe Henry o Fito Páez.

Ben Sidran Si hay un artista con una verdadera vocación pluridisciplinar dentro del mundo del jazz ese no es otro que el músico de Chicago, Ben Sidran. Porque al margen de ser un pianista excepcional -capaz de abordar casi cualquier estilo con sofisticación, calidez y proximidad- es también un cantante onírico, un productor apasionado -dirige el sello Go Jazz-, un escritor de primera y un compositor con gran sensibilidad. Entre sus méritos cabe destacar el hecho de haber tocado con Van Morrison, Steve Miller, Diana Ross, Charlie Watts, John Hendricks o más recientemente Jorge Drexler, y el de haber firmado más de 20 discos geniales, entre otros uno dedicado a la música de Bob Dylan. Precisamente, es su revisión de doce de las grandes composiciones de Dylan lo que trae a Sidran a esta nueva edición de Arrecife de las Músicas.

Donovan Leitch El músico de folk-rock Donovan Leitch, empezó su carrera a mediados de los sesenta. Aunque en sus inicios tuvo que sufrir las comparaciones con Bob Dylan, Donovan, se convirtió muy pronto en referente de la psicodelia y su peculiar modo de mezclar el jazz, el folk, el rock y la música étnica sirvió de inspiración a muchos grupos de la época y posteriores. Fue responsable del viraje oriental que dieron The Beatles de la mano de George Harrison y de los pocos artistas que colaboraron con el cuarteto de Liverpool. Es autor de obras maestras como “Catch the wind” y “Colours” o el himno protesta de Buffy Sainte-Marie “Universal soldier”. De 1966 a 1969, el cantautor escocés colocó 11 canciones de manera consecutiva en el top 40 estadounidense, con temas como “Mellow yellow”, “Sunshine superman”, “There is a mountain” o “Hurdy gurdy man”.