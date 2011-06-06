Rosvita - Grandes tormentos

Rosvita es el trío madrileño de calcetines rojos y cordones desatados. En activo desde el dosmil han auto editado hasta la fecha dos LPs: "Rosvita" (Siete Hermanas 2003) y "Podrida Ser" (Famelia/¡Brama! 2006).

En los últimos tres años han girado por Europa en diversas ocasiones con más de sesenta conciertos en ciudades de Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Serbia, Austria, Portugal e Italia.

En 2009 forman parte del cartel de algunos festivales importantes como son el Primavera Sound en Barcelona, La Noche en Blanco de Madrid o el Monkey Week en el Puerto de Santa María.

Han teloneado a bandas internacionales como Acid Mothers Temple, Cansei de Ser Sexy, Mono, Retribution Gospel Choir, GitHead o Devastations, además de compartir escenario con multitud de grupos independientes españoles.

"Grandes Tormentos" es el título del tercer LP de la banda, que será editado por Recordings From The Other Side el proximo 8 de Marzo de 2010.