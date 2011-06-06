Polock - Getting down from the trees

Hay cosas que se pueden decir sin muchos rodeos, así que dejémonos la retórica para otro momento: Polock son muy buenos. De acuerdo, son unos recién llegados que ahora mismo apenas son conocidos fuera de su Valencia natal, pero una cosa es ser unos recién llegados y otra llegar como han llegado ellos, con esas canciones, ese sonido y esa energía.

Es inusual que un debut se grabe de esta forma, en Berlín durante tanto tiempo (unos dos meses) y que haya una investigación sonora tan acusada e importante, y que a la vez parezca hecha de una forma tan sencilla, tan pop.

Todo lo que debería ser el indie rock está concentrado en el trabajo de estos cinco músicos, tan jóvenes que parece mentira que puedan tocar como tocan. En directo son abrumadores. De alguna manera conjugan la vitalidad de los que empiezan con la madurez de los que ya llevan un tiempo subiéndose a un escenario.

También es inusual que tengan tantos seguidores antes de grabar un disco, la forma en que mantienen una relación tan directa con esos seguidores o hayan estado presentes en tantos conciertos importantes. Hay pocas cosas usuales en el debut de Polock.

Así pues, tenemos un grupo nuevo, joven y con canciones arrolladoras. Lo único que les faltaba era grabar un álbum y ya lo han hecho. Se llama Getting Down From The Trees y va a ser uno de los grandes debuts nacionales de 2010.

Diez canciones que les colocan a la altura de lo mejor del indie nacional y, si me apuran, también les acerca a lo mejor del internacional. ¿Por qué no? Ya lo hemos dicho al principio y no es exageración: Polock son muy buenos. Y este es el año en el que el mundo lo sabrá.