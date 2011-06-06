Delorean - Subiza

Delorean, protagonistas de 2009 por la repercusión internacional de su EP Ayrton Senna (y por sus remezclas a Franz Ferdinand, John Talabot, The XX,

El Guincho, etc), comienzan el año más importante de su carrera con la publicación de su cuarto disco. Grabado con Hans Krüger en los estudios Montreal y mezclado por Chris Coady (Tv On The Radio, Lemonade, Chk Chk Chk, Telepathe, etc), el cuarteto vasco impregna sus melodías pop con electrónica bailable ambientes mediterráneos (residen en Barcelona) para crear una obra que huye de convencionalismos.

Ellos solos han dado forma a la Nueva Escena Catalana, censada en el NME en febrero, y nadie duda de que están muy por encima de la media. Subiza es la confirmación.