Disfruta de un domingo lleno de música con La Radio Encendida 2011

La fiesta de la radio vuelve como cada año a La Casa Encendida de Madrid. Como ya es tradición, Radio 3 celebra La Radio Encendida, una maratón de 12 horas de conciertos gratuitos que reúnen a lo mejor del panorama musical nacional.

Este año el evento llega a su octava edición y se celebra el 20 de marzo. En esta ocasión, la emisora además celebra el 40 aniversario de uno de sus espacios más emblemáticos: 'Disco Grande', dirigido y presentado por Julio Ruiz.

El año pasado, 16 artistas pasaron por los dos escenarios habilitados para la ocasión, e hicieron disfrutar al público madrileño con una gran oferta de conciertos gratuitos, que además pudieron escucharse a través de la emisora.