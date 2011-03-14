Disfruta de un domingo lleno de música con La Radio Encendida 2011
- Volvemos a La Casa Encendida con 12 horas de música
- Este domingo 20 de marzo a partir del mediodía
- Desde las 21 horas te ofreceremos en vídeo todo lo que ocurra
La fiesta de la radio vuelve como cada año a La Casa Encendida de Madrid. Como ya es tradición, Radio 3 celebra La Radio Encendida, una maratón de 12 horas de conciertos gratuitos que reúnen a lo mejor del panorama musical nacional.
Este año el evento llega a su octava edición y se celebra el 20 de marzo. En esta ocasión, la emisora además celebra el 40 aniversario de uno de sus espacios más emblemáticos: 'Disco Grande', dirigido y presentado por Julio Ruiz.
El año pasado, 16 artistas pasaron por los dos escenarios habilitados para la ocasión, e hicieron disfrutar al público madrileño con una gran oferta de conciertos gratuitos, que además pudieron escucharse a través de la emisora.
Los horarios y artistas de este año
Como en cada edición, La Radio Encendida cuenta con dos escenarios de acceso gratuito hasta completar aforo. Son el escenario Auditorio, por el que pasan los intérpretes que forman parte del ciclo Artistas en Ruta; y el escenario principal, que ocupa el patio de La Casa Encendida. Estos son los horarios de este año:
12.00 a 12.40 POM (Especial En Familia). Patio
12.40 a 13.40 Hola a todo el Mundo. Auditorio
La banda protagonizó uno de los mejores debuts musicales de 2010. Siempre han contado con el apoyo de 'Disco Grande', y junto a Julio Ruiz y Señor Chinarro formaron parte de la exposición de fotos del Día de la Música del año pasado.
13.40 a 14.10 The Bright (Premio Disco Grande 2011). Patio
El año pasado, el grupo ganó el referéndum de 'Disco Grande' a mejor maqueta y recibirán la correspondiente estautilla por ello. Este premio lo recibieron en ediciones anteriores, Aline & The Splendids y Yolanda Camino.
14.10 a 15.00 Layabouts. Auditorio
La banda madrileña presenta su tercer álbum de estudio, Savage Behavior, un disco que ha servido para consolidar su sonido
16.00 a 16.40 Klaus & Kinski. Auditorio
Los murcianos siempre han sido otra de las grandes apuestas de Julio Ruiz.
16.40 a 17.20 Los Pilotos. Patio
Detrás de este nombre se encuentra el proyecto de música electrónica liderado por dos miembros de Los Planetas: Banin Fraile y Florent Muñoz.
17.20 a 18.00 Tom Cary. Auditorio
El trío malagueño ganó Proyecto Demo en 2006 y desde entonces ha continuado en la lucha por dar a conocer su música.
18.00 a 18.40 Hermanos Dalton. Patio
Ganaron el premio a Mejor Maqueta de 'Disco Grande' en 1992. Desde entonces son uno de los grupos de la casa.
18.40 a 19.20 Animic. Auditorio
Ferrán, Luoise y compañía van a presentar su disco Hannah a lo grande en la fiesta de los 40 años.
19.20. a 20.00 La Bien Querida. Patio
Repite por segundo año consecutivo y lo hace con un nuevo disco bajo el brazo, Fiesta.
20.00 a 20.40 Maga. Auditorio
La banda sevillana acaba de publicar un EP digital a partir de 'Silencio', una de las mejores canciones de su cuarto disco. Esas y los temas de siempre, sonarán sobre el escenario.
20.40 a 21.20 Biggot. Auditorio
El rey de la Bigottamia prepara además de buenas canciones, el humor y el surrealismo marca de la casa.
21.20 a 23.00. Fin de Fiesta con Anni B Sweet, Dover, Nacho Vegas, Christina Rosenvinge y Facto y los Amigos del Norte (podrás seguirlo con vídeo en directo a través de RTVE.es/radio3).
La Casa Encendida busca twitteros oficiales
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