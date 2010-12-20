Lo mejor de 2010 para Radio 3: Tomás F. Flores
- El presentador de 'Siglo 21' elige lo mejor del año
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Sus cinco mejores canciones de 2010
Odessa - "Caribou"
Una leccion de pop contemporáneo en solo unos minutos.
MIA - "XXXO"
Energía y sentido del espectáculo.
Gorillaz - "Doncamatic"
A mayor gloria de la tecnología retrofoturista. Albarn y compañia haciendo una cancion deliciosa.
The Chemical Brothers - "Swoon"
El tecno más bailable resucita con uno de sus nombres fetiche.
Jonsi - "Go Do"
La voz de Sigur Rós haciendo alquimia sonora en un tema realmente embaucador.
Sus tres mejores discos de 2010
Beach House - Teen Dream
Magia y apología de la fragilidad. Un disco con una sensibilidad muy especial.
Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy
Un artefacto sonoro a mayor gloria de las técnicas de producción del siglo XXI. Con un talento desbordante.
Delorean - Subiza
El acontecimiento del pop español. Uno de los mejores discos creados aquí, en mucho tiempo.