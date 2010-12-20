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Lo mejor de 2010 para Radio 3: Tomás F. Flores

  • El presentador de 'Siglo 21' elige lo mejor del año

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Los mejores momentos musicales de 2010: Tomás Fernando Flores | Ver
Los mejores momentos musicales de 2010: Tomás Fernando Flores
RTVE.ES

Sus cinco mejores canciones de 2010

Odessa - "Caribou"

Una leccion de pop contemporáneo en solo unos minutos.

MIA - "XXXO"

Energía y sentido del espectáculo.

Gorillaz - "Doncamatic"

A mayor gloria de la tecnología retrofoturista. Albarn y compañia haciendo una cancion deliciosa.

The Chemical Brothers - "Swoon"

El tecno más bailable resucita con uno de sus nombres fetiche.

Jonsi - "Go Do"

La voz de Sigur Rós haciendo alquimia sonora en un tema realmente embaucador.

Sus tres mejores discos de 2010

Beach House - Teen Dream

Magia y apología de la fragilidad. Un disco con una sensibilidad muy especial.

Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy

Un artefacto sonoro a mayor gloria de las técnicas de producción del siglo XXI. Con un talento desbordante.

Delorean - Subiza

El acontecimiento del pop español. Uno de los mejores discos creados aquí, en mucho tiempo.

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