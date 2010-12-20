Lo mejor de 2010 para Radio 3: Tomás F. Flores

Sus cinco mejores canciones de 2010

Odessa - "Caribou"

Una leccion de pop contemporáneo en solo unos minutos.

MIA - "XXXO"

Energía y sentido del espectáculo.

Gorillaz - "Doncamatic"

A mayor gloria de la tecnología retrofoturista. Albarn y compañia haciendo una cancion deliciosa.

The Chemical Brothers - "Swoon"

El tecno más bailable resucita con uno de sus nombres fetiche.

Jonsi - "Go Do"

La voz de Sigur Rós haciendo alquimia sonora en un tema realmente embaucador.