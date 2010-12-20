Lo mejor de 2010 para Radio 3: Manolo Fernández

Sus cinco mejores canciones de 2010

Dylan LeBlanc - "If Time Was For Wasting"

Las esencias de un juvenil Neil Young se hacen presentes en un chaval de 20 años, debutante, que ha crecido entre las paredes de los mágicos Muscle Shoals Studios, evocando paisajes cotidianos, con sonidos cuidadosamente esculpidos en la piedra del country-folk y mirando inevitablemente al pasado por el camino del romanticismo.

Zac Brown Band - "Cold Hearted"

El sur blanco y radiante visto a través de las impresiones de un filántropo dedicado a labores humanitarias que, sin hace apenas proponérselo, hace el mejor country-rock del momento. Hace seis años nadie pensaba en ellos y ahora son la sensación de la Americana music.

Elton John & Leon Russell - "Gone To Shiloh"

Evocaciones sureñas de soul, con ligeros toques de country, coros de góspel y esas formas divergentes de “atacar” el piano han unido, sin embargo, a dos iconos de la música popular en un proyecto impensable. Elton John ha pagado las deudas que creía tener con Leon Russell y, de paso, ha recuperado al máximo exponente del Tulsa Sound.

Cory Morrow - "The Way I Do"

Escucha la canción

Uno de los cantautores más respetados de Texas, con muchos argumentos de salvación y redención para pequeños himnos autobiográficos, con cierto regusto a góspel. Desde que marchó a Austin es una de las piezas básicas de la escena de la Red Dirt Music, bien diferenciada de la de Nashville.

Ryan Bingham - "The Weary Kind (Theme From Crazy Heart)"

Compuso junto a T. Bone Burnett la canción que representa como ninguna las esencias de Crazy Heart, una película imprescindible para conectar con los grandes mitos de la country music. Waylon Jennings, Kris Kristofferson y el propio Merle Haggard, están reflejados en el personaje que encarna Jeff Bridges.