Lo mejor de 2010 para Radio 3: Manolo Fernández
- El presentador de 'Toma Uno' elige lo mejor del año
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Sus cinco mejores canciones de 2010
Dylan LeBlanc - "If Time Was For Wasting"
Las esencias de un juvenil Neil Young se hacen presentes en un chaval de 20 años, debutante, que ha crecido entre las paredes de los mágicos Muscle Shoals Studios, evocando paisajes cotidianos, con sonidos cuidadosamente esculpidos en la piedra del country-folk y mirando inevitablemente al pasado por el camino del romanticismo.
Zac Brown Band - "Cold Hearted"
El sur blanco y radiante visto a través de las impresiones de un filántropo dedicado a labores humanitarias que, sin hace apenas proponérselo, hace el mejor country-rock del momento. Hace seis años nadie pensaba en ellos y ahora son la sensación de la Americana music.
Elton John & Leon Russell - "Gone To Shiloh"
Evocaciones sureñas de soul, con ligeros toques de country, coros de góspel y esas formas divergentes de “atacar” el piano han unido, sin embargo, a dos iconos de la música popular en un proyecto impensable. Elton John ha pagado las deudas que creía tener con Leon Russell y, de paso, ha recuperado al máximo exponente del Tulsa Sound.
Cory Morrow - "The Way I Do"
Uno de los cantautores más respetados de Texas, con muchos argumentos de salvación y redención para pequeños himnos autobiográficos, con cierto regusto a góspel. Desde que marchó a Austin es una de las piezas básicas de la escena de la Red Dirt Music, bien diferenciada de la de Nashville.
Ryan Bingham - "The Weary Kind (Theme From Crazy Heart)"
Compuso junto a T. Bone Burnett la canción que representa como ninguna las esencias de Crazy Heart, una película imprescindible para conectar con los grandes mitos de la country music. Waylon Jennings, Kris Kristofferson y el propio Merle Haggard, están reflejados en el personaje que encarna Jeff Bridges.
Sus tres mejores discos de 2010
Court Yard Hounds - Court Yard Hounds
Las hermanas Emily y Martie Erwin, decidieron aventurarse con el nombre de Court Yard Hounds para lanzar un álbum homónimo de composiciones siempre edificantes y con tonalidades que refrescan el recuerdo de las Dixie Chicks, el mítico trío al que siguen perteneciendo, ya que no se alejan de esa mezcla de folk y rock que las define.
Dierks Bentley - Up On The Ridge
Sexto álbum para un nativo de Arizona con la capacidad de caminar con paso decidido por la fina frontera que puede marcar los límites del bluegrass, el country y el rock, sin sobresaltos. Es todo un ejemplo de cómo es la música enraizada en la primera década del siglo XXI.
Eilen Jewell - Eilen Jewell Presents Butcher Hollow. A Tribute To Loretta Lynn’ Signature
Una docena de canciones que definen a la perfección la personalidad artística e íntima de Loretta Lynn, una de las pioneras más significativas de la country music, homenajeada esta vez por una buena amiga del programa, que reconoce las esencias musicales que la han marcado, además de la personalidad de su heroína en cuanto a representar la lucha de la mujer por sus derechos.