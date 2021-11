La leyenda negra de los comercios chinos

Se dice de ellos que no pagan impuestos o que no necesitan licencia para abrir un establecimiento. Es parte de la leyenda que les rodea porque la ley es igual para todos. Otra cosa es que se cumpla o no y, ahora, parece que van a ser ellos mismos los primeros interesados.

Parte del tejido empresarial de Madrid Sus comercios suponen un 25 por ciento del total de la capital. Mediante este acuerdo forman ya parte de la Federación de Empresarios de Madrid. A cambio se comprometen a cumplir con el reglamento establecido. Entre sus puntos: la prohibición de vender alcohol, la prohición de fumar o la obligatoriedad de tener hojas de reclamaciones.