El capitán Tweedy comanda a una gran tripulación en la primera jornada de Vigo Transforma

Prometedor arranque del recién nacido festival Vigo Transforma en una jornada que tuvo como protagonista al líder de Wilco y que se fue animando con la presencia de dos bandas jóvenes como The XX y Fanfarlo. El clímax para los más de 5.000 asistentes llegó con los barceloneses Love of Lesbian, en permanente estado de gracia.

La calurosa tarde comenzó a tener verdadero aroma de festival con la actuación de Devendra Banhart. Tiró de desparpajo y se ganó a su fiel legión de seguidores con temas como 'Carmensita". Para el final tenía preparada una sorpresa: una "portada" según su léxico venezolano (vamos una versión, un cover) brillante y divertida del clásico ochentero 'Tell it to my heart' de Taylor Dayne.

Con el único acompañamiento de su guitarra acústica y su harmónica se presentó sobre el escenario principal Jeff Tweedy. Junto a él una bandera de España para desear suerte a La Roja en la final del Mundial, a pesar de que le vimos dar cuenta de un primo del omnipresente (aquí también) pulpo Paul en una terraza junto al festival.

Tweedy arrancó con 'Sunken Treasure', del segundo álbum de Wilco, para a continuación ir desgranando muchas de las joyas más recientes de la banda de Chicago como 'I'll fight', 'Jesus, etc' o 'One wing' junto a algunos de los clásicos de 'A ghost is born' como 'Theologians' o 'Late greats'. Un gran recital que sólo se vio empañado por la fría actitud del público y la hora a la que fue programado.

El primer gran momento fan del día se vivió con los londinenes The XX. El trío de negro riguroso arrancó, como no podía ser de otra forma, con 'Intro'. A continuación, otros dos de los temazos de la banda revelación del 2009, 'Crystalised' y 'Islands' para dar paso a un tramo más intimista. Los numerosos seguidores de sus melodías oscuras disfrutaron con la belleza de 'Night time' y 'VCR'.

Fanfarlo tocaron a continuación en el escenario principal. Su sonido es lo más parecido a mezclar Arcade Fire con Talking Heads, pero supieron defender los temas de su álbum de debut 'Reservoir'. Ya se encuentran en el estudio de grabación preparando su siguiente trabajo que, como nos aseguraron por la tarde, no tendrá nada ver con el sonido del anterior.

Santi Balmes y los suyos salieron a darlo todo en el escenario Xacobeo a continuación. Si hay un grupo español con una base fiel de fans, ése es Love of Lesbian. A esa legión que les sigue de concierto en concierto iba dedicada 'Noches reversibles', que junto a 'Me amo' serían los únicos temas pre-'1999' de su directo. No faltaron gotas de populismo anunciadas por el propio Balmes (esa bufanda del Celta) y por supuesto no faltó 'El club de fans de John Boy'.

04.52 min Vigo Transforma 2010: Love of Lesbian

Y oiga, un ¡estreno!: La equipación primavera-verano del "amante guisante" para la coreografía con la que suelen cerrar. Tonos rojos y blancos que sustituyen al verde en el divertídisimo playback de 'Algunas plantas'.

El escenario principal terminó la jornada con el retorno de los brasileños 'Os mutantes' tras 35 años de silencio. La banda de Sergio Dias, único componente que queda de la formación original, llenó el Muelle de Transatlánticos de ritmos setenteros y psicodelia antes del cierre que corrió a cargo del trío sueco Miike Snow.