Siempre innovadores, por delante y al margen de los demás (Tomás Fernando Flores)

Sálvame supuso el comienzo una travesía por el desierto indie para Olvido Gara y Nacho Canut, que ya entonces se autoeditaban sus trabajos (algo que hoy es considerado vanguardista). Después de una carrera de ventas multimillonarias con Alaska y Dinarama, Nacho Canut y Olvido Gara, inquietos e inconformistas por naturaleza (Fangoria era su cuarto proyecto en poco mas de un década juntos... en el caso de Nacho si sumamos su paso por Parálisis Permanente, Los Vegetales , Los Intronautas y su alter ego como solista instrumental Calígula 2000 estamos hablando de ¡8 en poco más de 12 años!) anunciaban su giro hacía la música electrónica en Fan Fatal (último disco de Dinarama) y en Salto Mortal (primero de Fangoria) fruto del impacto que el Acid House produjo en ellos.

Sus fans, la crítica musical y, sobre todo, la multinacional que editaba sus discos se echaron las manos a la cabeza por abandonar el sonido comercial por lo que, despectivamente llamaban 'bakalao'. Incluso fueron acusados de que aquello "no era música" porque "estaba hecha por máquinas". Esto les costó el volver al 'undergorund' de donde salieron ya en los 70 y donde se sienten tan cómodos, triunfando comercialmente hasta hoy en día. Sálvame fue la canción insignia del primer E.P. que sacó el dúo en su propio sello y se grabó en su propio estudio ('Vulcano') de la mano del ya mito de la electrónica española Big Toxic.

Sálvame, sálvame, sálvame



Antes de decirme nada

mirame bien a la cara

el sonido que me llama

desde el fondo de la nada

envenena el gozo de mi ser

esto no es mas que un mal sueño

del que quiero despertar.



Cada escena de mi vida

es la lucha desmedida

entre lo que he sido y lo que soy

no me digas que me calle

no me digas que me marche

esto nunca fue la realidad

y si sólo ha sido un sueño

del que debo despertar.



Sálvame, Dios mio sálvame

por eso sálvame

Dios mio sálvame.



Aunque trate de esconderme

yo no se disimular

todo el mundo me señala

por ser fuente de maldad

por eso sálvame Dios mio sálvame.



Ya no se como rogarte

que me ayudes a encontrar

un camino de retorno

aunque tenga que penar

por eso sálvame, Dios mio sálvame.



Sálvame, Dios mio sálvame

por eso sálvame

Dios mio sálvame.