Noemí López Trujillo: "Cuando eres madre, si eres bisexual, te colocan en el lugar de madre indecente"

Tres mujeres abiertamente bisexuales visitan el plató de Está el horno para bollos y responden a las preguntas de Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral. Esas tres mujeres son: Penélope Guerrero, Melani Olivares y Noemí López Trujillo.

Cuentan cómo contaron al mundo su bisexualidad. En el caso de Melani Olivares fue por una entrevista con Jorge Javier Vázquez. “Él me preguntó: ¿tú has estado con mujeres? Y yo le dije: claro, y dijo y ¿por qué no lo has dicho nunca? Porque nunca me lo han preguntado. Yo salí de esa entrevista y petó Twitter, que era absurdo porque yo no entendía… No entiendo la curiosidad extrema que tiene la gente por la sexualidad del otro", afirma la actriz.

"Cuando te conviertes en madre bisexual, te colocan como madre indecente" Por su parte, la periodista y escritora Noemí López Trujillo, que tuvo una relación durante mucho tiempo con una mujer, hace hincapié sobre la importancia de tener referentes para las personas que vienen detrás, e insiste en la idea de que hay que reivindicarlo. "Creo que hay una parte de celebración colectiva de tener referentes. Me hace mucha ilusión saber que dos tías a las que admiro son bisexuales". Además, pone en el foco la carga que tiene una mujer bisexual y las violencias que se puede sufrir por ello. "Cuando tú te conviertes en madre, si además eres bisexual, tú te vas a colocar en ese lugar de una madre indecente. Una madre que no está hecha para criar porque ya se la configura en el espacio colectivo como una madre que lo único que quiere es gustar, follar con todo el mundo, que es una guarra, indecente, etc…" Afirma que hay evidencias de que en los juicios por la custodia de los hijos se penaliza a una mujer por ser bisexual. "Sharon Stone contó hace un año que, por ejemplo, a ella le quitaron la custodia de su hijo por el papel de bisexual fatal que protagonizó en Instinto básico", dice la periodista y escritora. En cuanto a Penélope Guerrero, la actriz cuenta que está en ese proceso de descubrirse como mujer bisexual. En Está el horno para bollos, reflexiona sobre la diferencia de relacionarse con un hombre y con una mujer siendo una mujer trans. "La mujer tiene muchos menos prejuicios a la hora de enfrentarse a una mujer trans. En cuanto al hombre, el trabajo que ellos tienen que hacer para no sentir que su masculinidad detona por estar con una mujer como yo es tremendo. Es muy frecuente encontrarte con hombres que quieren estar contigo entre cuatro paredes, y fuera de esas cuatro paredes se encuentran contigo por la calle y no te conocen. Es una realidad que es muy compleja y que a mí me ha fortalecido a la hora a rechazar a aquellos hombres que no me van a respetar tal y como soy".

"La esperanza es un trabajo" Las tres hablan sobre sus procesos individuales y cómo se han ido construyendo y definiendo, también en sus entornos profesionales. Melani Olivares reconoce que, durante mucho tiempo, coartó su feminidad quizás para que solo pusieran el foco en su trabajo como actriz. "Mi feminidad la he castrado bastante. Yo no me había puesto una falda hasta que empecé Aída", y añade que "era una manera de coartar mi feminidad y que no se me pudiera juzgar por guapa". Por otra parte, afirma, que el papel de Paz en la serie Aída la cosificó durante muchos años. Afortunadamente, se va avanzando en muchas cosas a través del trabajo y la exposición de muchas mujeres. Noemí López Truijillo dice que "la esperanza es un trabajo", y que hace falta mucha implicación para ir avanzando. "El hecho de que se sienten aquí, se expongan de esa manera y abran su corazón, yo creo que es evidencia que las cosas están cambiando", asegura la periodista. Por su parte, Penélope Guerrero confiesa que nunca ha tenido una relación seria con una mujer, y lanza la pregunta: ¿Hay una dinámica diferente si la relación es con una mujer, a tenerla con un hombre?. Además, las tres invitadas reflexionan sobre la monogamia en las relaciones de pareja, un debate que, sin duda, da mucho de sí.