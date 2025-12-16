Cuando la inteligencia artificial sustituye al consejo humano, a debate en 'Adolescentes'

Cómo gestionan su salud mental y sus estados de ánimo en el día a día un grupo de cuatro jóvenes. Ese es el contenido que vamos a poder ver en esta tercera entrega de Adolescentes, el nuevo espacio de diálogo intergeneracional presentado por Carles Tamayo, que se emite los martes en La 2 y está disponible también en RTVE Play.

Durante casi una hora; Stella, Álvaro, Belén y Antonio, cuatro adolescentes con edades entre los 17 y los 19 años, tratan con Tamayo cuestiones como el FOMO (Fear of missing out o miedo a perderse algo) o el uso de la inteligencia artificial para pedir consejos de índole psicológica. También durante el espacio, el youtuber y director cinematográfico Carles Tamayo cuenta con la colaboración de la neuropsicóloga Alba Cardalda para explicar algunas de las respuestas de los jóvenes.

Un grupo de cuatro adolescentes comparten sus inquietudes sobre la salud mental con Carles Tamayo RTVE

La IA es aduladora Precisamente sobre este último punto, los jóvenes explican que incluso ellos mismos y muchos casos cercanos utilizan la Inteligencia Artificial para pedir consejos y opiniones. Y sí, reconocen que siempre les da la razón. "La IA es muy aduladora. Nos dice lo que queremos escuchar. Cuando acudimos con algún problema, nos da la razón. Entiende qué es lo que queremos escuchar", explica Cardalda que añade que puede "llegar incluso a ser peligroso, hemos tenido casos que han acabado en homicidio en personas que utilizan la IA como terapeuta". Una de las participantes en este episodio, Stella, que estudia bachillerato de Ciencias Sociales de 17 años, explica sobre este asunto que "siempre te da la razón, nunca te va a decir que pienses algo dos veces, que no está bien". Una opinión que es compartida por el resto de sus compañeros en el coloquio.

Vídeos de TikTok para llorar Otro de los asuntos que abordan los participantes es cómo gestionar los días en los que les invade la tristeza. La mayoría admiten que necesitan contar lo que les pasa a sus amigos, algunos también a sus padres para desahogarse. "Muchas veces con que me abracen y estén conmigo ya es suficiente", dice Belén, de 19 años, que estudia un grado superior de Sonido. Los participantes en el programan admiten que la IA no es idónea como terapeuta psicológico RTVE Una opinión que comparte Stella, que añade que "yo si tengo que llorar, lloro": "Soy muy dramática. Incluso tengo una carpeta en TikTok con vídeos para llorar con vídeos tristes. Por ejemplo de perritos", explica. Esta adolescente explica que incluso un mal estado anímico puede bloquearla en sus clases de flamenco, a las que acude semanalmente.

El FOMO, el JOMO y saber decir que no El miedo a perderse algo (fear of missing out o FOMO), la alegría por perderse algo (joy of missing out o JOMO) y la capacidad para decir que no, son puestos sobre la mesa en su conjunto por Carles Tamayo. La psicóloga clínica y experta en neurología Alba Cardalda explica que "las decisiones que tomamos todos los días consisten en saber decir que sí y que no": "Saber decirlo va a marcar cómo te sientas de satisfecho con tu vida", concluye. Uno de los adolescentes participantes en el programa es Antonio, un conocido creador de contenido conocido como Detective Murciano. Tiene 19 años, estudia un grado de audiovisuales y admite que le cuesta en ocasiones hacer favores. "Normalmente, cuando está en mi mano, digo que sí. Si no puedo, digo que voy a intentarlo... es mi manera de decir que no", admite entre risas. Sin embargo, Álvaro, de 19 años y estudiante de un módulo de análisis de laboratorio, dice que ha aprendido este año a decir que no: "Si algo no te cuadra, no tienes que decir que no por la presión". Tamayo también pone sobre la mesa el FOMO. Todos ellos se reconocen en este sentimiento. Es más, la capacidad de decir que no y el FOMO son cuestiones que se pueden entremezclar. Es decir, hacer algo que no se quiere por miedo a perdérselo. La mayoría de los adolescentes reunidos por Carles Tamayo niegan que lleguen a tal extremo. Incluso Antonio, el Detective Murciano, dice que en ese caso él ha desarrollado JOMO, es decir, alegría por perdérselo.