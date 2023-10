AquÃ­ me bajo: Â¿CÃ³mo es la familia de Ariane Hoyos?

La comunicadora y creadora de contenido, Ariane Hoyos, es la pasajera con plaza preferente del quinto programa de ‘Aquí me bajo’, el nuevo podcast de Playz que habla sobre las principales preocupaciones de la generación zeta y millenial. Todo eso que piensas en el tren, el metro o el bus de camino al trabajo, tu casa o probablemente la consulta psicológica. El trayecto de hoy tiene como última parada la familia. ¿Te subes?

En la parada de la familia las presentadoras y la invitada nos cuentan el momentazo que es pasar de sentarse en la mesa de los niños a la de los adultos en las comidas familiares. ¿Tú en cuál te sientas? ¿O estás entre medias de las dos? También profundizan en las mentiras familiares, ¿te acuerdas de la mayor mentira que les colaste a tus padres? Y no solo eso, en todas las familias hay grandes anécdotas familiares que pasan de generación en generación, ¿estas preparada para descubrir las de “Aquí me bajo”?

Desde la experiencia que le precede en el mundo de los medios de comunicación y de los influencers, Ariane habla de la importancia de su familia y afirma que “mi familia son mis valores”, concluye la influencer.

Paula y Sara no se esperaban tanta sinceridad y se quedan perplejas con cada una de sus anécdotas, aunque ellas también tienen lo suyo. No te puedes perder el capítulo más familiar de la temporada. ¡Súmate al tren de la familia con 'Aquí me bajo!