María José Llergo acaba de lanzar su nuevo single, 'Rueda, rueda', un adelanto de su próximo álbum, que verá la luz después de verano. Para ella esta canción significa un puente hacia lo que vendrá en un futuro cada vez más próximo. La eclosión de una nueva etapa en su trayectoria profesional.

En esta entrevista, la artista cordobesa se moja acerca de diversos temas que van mucho más allá de su carrera musical. Algo difícil en los tiempos que corren, pero que en su día ya hizo Federico García Lorca, a quien María hace referencia. Porque como bien dice: “privar al artista de su propia voz no es arte, es más bien entretenimiento”.

Con ella hablamos sobre la actual polarización de la sociedad, el aumento del odio y del racismo, la libertad, el bullying, la influencia de una sociedad heteropatriarcal o el amor libre y sin censuras. Y es que María José tiene una percepción propia de la vida. “No soy un radio cassette al que tú le das y canta lo que tú quieres porque estoy aquí para complacerte”.

No está dispuesta a que nadie manipule o maneje su voz y eso se nota en cada una de sus respuestas. Es plenamente consciente de que el arte, o la industria musical, es un claro reflejo del mundo actual. Un mundo, según sus palabras, heteropatriarcal. “Las mujeres no estamos aquí para complacer ni con nuestra imagen, ni con nuestra labor profesional”, subraya Llergo.

La cantante nos cuenta una anécdota reciente. Estaba paseando a su perro por Madrid y una señora se le acercó para preguntarle que de dónde era. Ella cree que estas preguntas se deben a que muchas personas asumen que por tener un color de piel y de pelo más oscuro al suyo, es algo que le es ajeno o menos bonito. Para ella la solución a este problema está en el amor y el conocimiento. “Si somos conscientes de que venimos de un país mestizo por los cuatro costados, dejaremos de despreciar la diferencia de los demás y la veremos como una riqueza”.

“Cuando era pequeña me decían gitana, negra y fea”

De pequeña María José sufrió bullying durante varios años precisamente por ser diferente a sus compañeros. Le pregunto qué le diría ahora a la María José de esa época y ella contesta sin pensárselo dos veces y con la seguridad que el paso de los años le ha dado: “que es perfecta tal y como es, que no está soñando demasiado, que no es demasiado sensible, que su sensibilidad no es un punto débil, que no se rinda, que siga luchando y que tener la capacidad de ver lo que otros no pueden, es un don y nunca una maldición”.

“Tenemos una sociedad muy acostumbrada al odio, demasiado generosa con el odio y muy poco generosa con el amor. ¿Por qué alimentamos lo que nos destruye a todos?”, se pregunta la de Córdoba. Para ella es inconcebible que sigamos con ese odio que nos destruye. “Apoyemos las diferentes formas de amar y de habitar nuestro propio cuerpo. Amar es lo que nos hace poderosos y odiar es de cobardes”, concluye.