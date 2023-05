Errar no tiene por qué ser un hándicap en nuestra vida si ha traído consigo un aprendizaje. O al menos eso nos han dicho desde pequeños, ¿no? En Gen Playz XL hemos querido abordar el tema junto a una mesa repleta de invitados que, al margen de sus profesiones, son hashtag humanos, que diría Chenoa: Mariang, la mitad de La Pija y la Quinqui, mánager y guionista; Abel Planelles, estudiante de Periodismo y tiktoker especializado en corazón; María Gómez, psicóloga y divulgadora científica en TikTok, Instagram y YouTube y Álex de la Croix, cineasta, actriz, gestora cultural, modelo y activista LGTBIQ+.

Sin embargo, Silvia Charro y Simón Pérez, protagonistas del vídeo viral "¿Por qué las hipotecas fijas son tan convenientes?", no perdieron la ocasión de charlar junto a Inés Hernand de todo lo que supuso para ellos aquel clip de YouTube. "Nosotros ni usábamos redes sociales, solo teníamos LinkedIn por tema profesional. Tú puedes pensar: si esto se desarrolló en redes, ¿cómo le va a afectar a alguien que no las tiene?".

Silvia Charro: "Estaba en una situación muy vulnerable"

"El efecto lo vas a entender muy rápido", explica Simón durante la entrevista. "Yo tenía unas acciones de una empresa, porque yo siempre vendo acciones de mis empresas, las financio... y al final me quedo con un porcentaje. Mis acciones estaban valoradas en 600.000 euros. En 24 horas los perdí, primera consecuencia. Segunda consecuencia: el piso en el que yo vivía me lo pagaba la empresa, y me dijeron: "tienes 24 horas para dejar tus cosas". Me quedé sin casa, sin sueldo -que era de 7.000 euros al mes- y claro, los gastos fijos y mensuales, las cuotas... sumaban unos 3.000 euros. Y de golpe me quedé sin dinero", argumentaba el consultor.

Silvia, su actual pareja y coprotagonista del vídeo en cuestión, afirma que "ningún banco" quería saber absolutamente nada de ellos. "Es que tu madre va al mercado y todo el mundo cuchichea, nos señalan...", confiesa. Simón, por su parte, era el número dos de asesores comerciales que ejercía la profesión en ese momento. "He trabajado en lo que consideraba el mejor banco de España, y también me echaron. De 150 comerciales que había, era el que más captaba. La gente normalmente consigue 20 millones en toda su vida, pero yo conseguí 74 millones en 5 años. Estaba muy reconocido, me dieron un premio... Pero la parte más dolorosa fue la de la familia. Supuso un perjuicio muy grande para ellos. Hasta el punto de pedir quedarnos en su casa y que nos dijeran que no".

Años más tarde, explicaron el contexto de aquel clip que les cambió por completo la vida. "El vídeo se produce en el momento en el que estábamos montando una empresa nueva sobre hipotecas. Ella nunca había salido en los medios, ¡era su primera intervención! Entonces con independencia de otras cosas que se puedan comentar, hay que tener en cuenta que ella estaba muy nerviosa", indica su compañero.

Es cierto, venía de una comida de empresa y estaba en una situación muy vulnerable, esa es la verdad. Pienso que todo pasa por algo y que hemos venido aquí a aprender. Creo que si uno se equivoca, al final aprendes. Nosotros teníamos una vida muy desfasada, ganábamos mucho dinero, pero igual estábamos como en otra... nube, quizás. Mi madre me decía: "hombre, Silvia, a lo mejor esto...". Así que sí que me merecía una cura de humildad de la vida. Luego pienso que hay cosas peores e irreparables. Esto que nos ha pasado no generó daño a nadie, más allá de mi familia. Pero no fue un error con el que hayamos hecho daño a un tercero", concluye Silvia.