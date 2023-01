Fernando Lindez, el actor que lo está petando con Alejandro, su personaje en SKAM, y que fue elegido para abrir el desfile de Versace en Milán (porque por si no lo sabes, también es modelo), es el protagonista del segundo programa de Tintas. Además de conocer el significado de sus dos tatuajes, nos cuenta cuál es su verdadera historia y qué aspiraciones y proyectos tiene en mente.

"No es la flecha, es el indio"

Su primer tatuaje es una flecha que tiene en el costado izquierdo. Se lo hizo con 13 años. Surgió por un viaje a Tarifa con sus colegas. "Recuerdo estar quejándome todo el rato de la tabla porque no cogía ninguna ola. Un chaval me escuchó y me dijo: no es la flecha, es el indio". En ese momento, supo que quería llevarla en la piel para siempre.

Fernando compagina la faceta de actor con la de modelo. Y, aunque ahora se ven a muchos modelos luciendo tattoos, antes podía ser un motivo para quedarte fuera de las pasarelas. "Si un diseñador o una marca considera que no les gusta tu tatuaje o que te lo has hecho en una parte en la que ellos creen que es un problema, te lo tapan con maquillaje o Photoshop". ¡Está todo pensado!

Tiene un segundo tatuaje, un corazón roto en el omoplato izquierdo. Acordó hacérselo con uno de sus mejores amigos con el que tenía un grupo de rap que se llamaba "El grupo del corazón partido". De ahí la idea. "Siempre he sido muy sensible y también he tenido alguna que otra persona que me ha dejado un poco dolorido".

En un futuro, quiere unir las partes del corazón. "No sé de qué manera, si coloreándolo o tatuándome una aguja con un hilo". Lo que sí tiene claro es que lo hará cuando conozca a alguien que le marque.

No se arrepiente de ninguno de sus tattoos. De hecho, asegura que cada día le gustan más. Muchos hablan de los tatuajes como algo adictivo. Si te haces uno, no puedes parar. Parece que esa "fiebre" de la tinta también le ha contagiado. "Sé que en algún futuro me haré otro, todavía no sé cuál ni dónde, pero alguno más me haré".