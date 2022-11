Como sabéis, el 2022 es el Año Europeo de la Juventud. Y, además, por si eso fuese poco, se cumplen 35 años del programa ERASMUS, un programa educativo que le ha cambiado la vida a 10 millones de europeos.

Para conmemorar estos dos hitos, Inés Hernand (@ineshernand) nos lleva de viaje por cinco ciudades europeas para conocer a jóvenes Erasmus y que nos hablen de sus vidas en otros países europeos y de las problemáticas que afectan a los jóvenes. Estos estudiantes serán los encargados de visibilizar la importancia de la juventud europea para construir el futuro de la UE tras la pandemia.

Gen Erasmus es una miniserie de seis capítulos en la que visitamos cinco ciudades europeas que simbólicamente son importantes para la Unión Europea: Madrid, Roma, Cracovia, Berlín y Bruselas. En cada una de estas ciudades abordamos a fondo los temas que más preocupan a los jóvenes europeos.

El viaje arranca este martes 15 en Madrid para hablar de la crisis climática. La siguiente parada será la capital italiana, Roma, el jueves 17, con la igualdad de género como tema que se abordará desde todas las perspectivas. El tercer capítulo será en Cracovia (Polonia) el martes 22 de noviembre, donde se hablará con los Erasmus de inmigración, fronteras, y las políticas de la UE en esta materia. El capítulo 4, el jueves 24 de noviembre, llegará a Berlín, con la vivienda y el trabajo dignos y la forma de alcanzarlos, como asuntos principales. Y la última parada será en Bruselas, el martes 29 de noviembre, con un recorrido en el que se hablará de la salud mental y de políticas europeas que permitan el acceso a tratamientos para jóvenes.

La serie termina con un último programa en la sede del Parlamento Europeo (@parlamentoeuropeo) en Bruselas con un debate con eurodiputados españoles a los que se les plantean los problemas, miedos y retos de los jóvenes europeos de la generación zeta. Los eurodiputados invitados al debate son:

Antonio López-Istúriz

Jorge Buxadé

Ernest Urtasun

María Eugenia Rodríguez Palop

Adrián Vázquez

Adriana Maldonado

Are you ready? Nosotros, no. ¡Dentro, Gen Erasmus!