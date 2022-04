Analizamos, por fin, las habitaciones de los streamers españoles

Cada vez que por alguna extraña casualidad de la vida me encuentro en mi triste habitación -bien, define triste: pequeña, desordenada y abarrotada de libros y discos acumulados sin sentido con la excusa de que conforman mi capital cultural, basado en la simple indexación de datos irrelevantes- mirando a una de esas personas que se hacen llamar streamers o, atiende, creadores de contenido, me acuerdo de ese poema de Philip Larkin llamado Mr Bleaney en el que el narrador, que se ha ido a vivir a un habitáculo pequeño y barato, se pregunta si la persona que había alquilado antes ese humilde cuchitril —el tal Mr Bleaney— había pensado alguna vez que si "somos tal como vivimos, y que si a su edad lo único que podía enseñar era este pequeño cuarto alquilado, entonces no debería dudar de que nada mejor merecía".

Un streamer es básicamente una persona en un sitio, en un cuartucho. Su forma de vida se define por ese espacio, en el que pasan varias horas al día. Ahora lo llaman setup y tampoco hace falta que sea un cuarto real -puede ser un plató o un estudio- pero la estética siempre intenta asimilarse a la intimidad de una habitación propia. Me veo en la obligación de aclarar que esto del setup no solo vendría a ser el espacio y su relación con el mobiliario, el decorado y la iluminación, sino que también incluye todo el hardware, periféricos, accesorios y equipo necesarios para estrimear.

Volviendo al señor Bleaney, si este espacio que vemos limitado por el marco de nuestras pantallas es todo lo que estas personas tienen y se merecen, entonces, si lo analizamos en profundidad, quizás podamos llegar a comprender mejor qué diablos les pasa por la cabeza a estos individuos.

Yo no tengo ni idea de nada pero resulta evidente que aquí hay un fuerte problema de egolatría e inseguridad . Esta obsesión por competir y ver quién tiene la figurita más grande de todo Twitch solo puede ocultar un miedo mastodóntico a que se descubra la frágil criaturilla que tiembla dentro del cuerpo de TheGrefg, un ser tremendamente más interesante que esta carcasa que muestra en sus directos y que no sorprende a nadie.

Pero bueno, no os arranquéis los ojos todavía, porque queda lo mejor: es imposible no percatarse de esa figura gigante de Son Goku que corona el sector izquierdo de la pantalla, alzándose magnánimo como un Cristo MelGibsonizado filtrado por el esperpéntico trazo de Rob Liefeld. Un crimen en toda regla . Cualquier persona que invierta en este mamotreto será culpable de asesinato, ya que con ese mismo dinero podría haber evitado que varios niños necesitados muriesen de hambre, es un gasto completamente injustificable. Esta figura descomunal de connotaciones divinas solo es igualada en la estancia por otra figura de más o menos el mismo tamaño, aunque con un acabado más discreto, colocada al otro lado del plató. A nivel de puesta en escena, este otro enorme querubín recibe la misma importancia en el plano que la estatua de Son Goku. ¿A quién representa esta otra figura? Cuidado, amigos. Se trata, ni más ni menos, que del propio TheGrefg (de su skin de Fortnite). Pero la cosa no termina aquí, en el centro del plano, al lado de ese neón donde pone "TheGrefg", hay un póster con una imagen de -efectivamente- TheGrefg . Todo forma parte de una especie de intento exacerbado de acercamiento a la cultura friki , pero siempre con unos referentes absolutamente mainstream y una ejecución más propia del tuneo de coches que del que quiere vanagloriarse de sus conocimientos sobre subcultura.

Aquí tenemos al bueno de Raúl, muy buenas risas nos hemos pegado con este señor. Sin duda una tarde triste en la que te apetece saltar por la ventana te la convierte en una tarde triste en la que te apetece saltar por la ventana disfrazado de payaso. El tipo juega a la estética pura de los directos de Twitch, pero mal. Más que mal, con una actitud de "me la suda". Tiene el neón ese de Twitch y todas las cosas de encima de las estanterías como a punto de caer . Las míticas tiras de leds de colores están puestas al azar y, en algunas partes, totalmente torcidas. ¿Qué clase de figuritas y objetos ha colocado en sus estanterías? Por lo general tiene cosas random que parece que se haya encontrado en contenedores. Es como un señor divorciado que ha construido su nuevo hogar con lo que ha podido. Casi todo su fondo es un compendio de estanterías sin sentido que rompen la lógica del espacio tridimensional. La iluminación es correcta, quiero decir, NORMAL. En fin, que, a diferencia de la gran mayoría de streamers, no parece una discoteca de esas a las que van los futbolistas a beber carísimo, huelen a perfume de coco y se llaman algo así como Soho, Opium o Nadir.

Aunque, puede que la streamer estuviera, precisamente, buscando transmitir entre líneas esta idea de "oficina gris". Digamos que se trata de un trampantojo a través del cual se nos quiere advertir y evidenciar que esto , al fin y al cabo, es un trabajo como cualquier otro —de ahí que no tenga un neón con su nombre, es una currela más , parte de una comunidad en la que el individualismo no existe— y que esta es su triste oficina a la que debe acudir días tras día, pesadilla tras pesadilla . De repente, el espacio se torna aún más pequeño y agobiante —si nos fijamos, las estanterías del fondo están a pocos centímetros de su silla— y podemos vernos reflejados en esta apatía existencial. Dicho esto, el decorado parece entonces cumplir su función puesto que si observamos con esmero empezaremos a encontrar las grietas de este falso universo idílico que se escurre a través de los peldaños del tiempo y nos muestra la triste y cruda realidad .

Lamentablemente, transmite un poco la idea de que no se trata de un sitio en el que se vive , sino que más bien cumple una función profesional, algo más cercano a una oficina de trabajo que a una habitación propia, cosa que puede ser tremendamente triste. Es por esto que, al final, toda esta búsqueda de la efectividad en el espacio a través de una determinada colocación de objetos y luces no termina dando el resultado esperado. Estamos ante un fracaso descomunal si lo que se quería era emular un hogar real y confortable, el mundo interior de una chica de ciudad, pues e l decorado resulta más bien frío , sin vida, falso e impostado.

Esto ya es más lo que uno espera de un auténtico streamer . Aquí tenemos algunos de los clásicos danzando al mismo son: iluminación led de colores, algunos puntos de luz led por las estanterías, pósteres y muchos muñequitos. Está claro que hay una intención de feminizar el espacio, pues todos los referentes son princesas del universo Disney o personajes femeninos de animes como Sailor Moon o Evangelion. Me parece completamente lícito, no es ninguna queja.

ElXokas

ElXokas cropper

Para empezar, cabe decir que el Xokas es una excepción a todo el universo Twitch y espero sinceramente que así siga. Su zulo personal se aleja de toda esta estética tan popular que ha llegado a definir la imagen del mundo streamer, esas habitaciones impregnadas de tiras de luces led de colorines y figuritas varias posadas en estanterías cuyo objetivo consiste, básicamente, en validar cierto pedigrí friki.

Lo que más llama la atención del espacio donde habita el Xokas es la extrema sencillez, la total indiferencia con la que parece haber ideado este espacio. De la misma forma que parece sudarle completamente la ropa con la que se viste, su "plató" es totalmente desenfadado: una esquina. Más concretamente, la esquina de un cuarto de la casa de tu abuela. Varios elementos generan esta sensación de viejuno, como por ejemplo el gotelé de las paredes o ese espejo austero y sencillo de trazos setenteros ligeramente tapado por paneles de esos que se utilizan para amortiguar el eco y conseguir un sonido seco y pulcro. Estos tres elementos -pared, espejo y espumas- es todo lo que sabremos del el Xokas. Este decorado que ha escogido muy sabiamente parece, a priori, no informarnos absolutamente de nada. ¿Cuáles son sus aficiones? ¿Qué hace en la vida? Aquí no hay ni un solo póster ni una sola figurita que nos dé una pista sobre qué le gusta a este individuo. En un principio podría parecer que sabemos poco de él pero es justamente esta falta de información la que está definiendo al streamer. No nos informa de sus gustos vía gadgets ni muñequitos en estanterías porque esto no le interesa. Tampoco cuelga las placas que le manda YouTube ni intenta iluminar la estancia de forma "creativa". El espacio es sobrio, estoico, más parecido a un monasterio que a un salón de juegos, y esto se debe a que al Xokas le importa más el contenido que el continente, no quiere distracciones, solo quiere centrarse en estrimear. A estas alturas todos sabemos que el tipo se toma esto muy en serio -"esto no es un juego"-; este espacio estoico es, entonces, una declaración de intenciones.

Pero quizás hay algo que se le haya pasado por alto, al menos a nivel consciente. Pese a todo lo dicho anteriormente, al final, la imagen que transmite en sus directos es que se encuentra en un zulo. No solo por la sencillez del espacio y la iluminación, sino porque habita una esquina. Normalmente las esquinas aparecen cuando las paredes no son suficientemente anchas, por lo que esta idea de "espacio pequeño" empieza a aparecer. Esto es muy importante, ya que a diferencia de sus compañeros, que optan por un fondo plano —ya sea a través de una pared ancha o una ristra de estanterías—, el Xokas vive en un espacio más arisco, menos cómodo. Si bien los fondos planos de los otros streamers recuerdan más al cine primitivo —como esas imágenes estáticas de los Lumière, Méliès o Segundo de Chomón—, el Xokas apuesta por una forma más contemporánea de entender el audiovisual, utilizando esa esquina para generar profundidad, puntos de fuga, movimiento y, por lo general, un plano mucho más dinámico. Pero claro, esto tiene una contrapartida: la presencia de la tangente entre estas dos paredes también hace que parezca que el pobre chaval esté atrapado, completamente acorralado. Al final, el Xokas vive en un habitáculo diminuto en el que lleva secuestrado varios años, pero no es solo un espacio físico, sino también un espacio mental. Su propio discurso es el que le ha llevado aquí. Un ego desmedido representado por ese punto de fuga que se centra en su rostro, en su cerebro, sus ideas, sus obsesiones y trastornos —si nos fijamos, todas las líneas del plano, forzadas por la esquina, van dirigidas hacia su cráneo—. Él es su propia prisión, como ya hemos visto estos últimos días.

Hay otro detalle: ocasionalmente el espejo que se encuentra detrás de él nos muestra lo que nunca se ve en un directo, su espalda. Ningún otro streamer tiene un jodido espejo en la pared de fondo, porque su reflejo rompe la cuarta pared y, por lo tanto, la fantasía de que nos están hablando a nosotros. En este caso, a través de ese espejo se atisba tímidamente la cara oculta de el Xokas, su lado más débil, menos calculado, más desprotegido. Ahí está todo eso que quiere esconder con sus aforismos y discursos grandilocuentes. Esa parte donde no manda el personaje sino la persona. Esa proyección de su subconsciente que lo único que hace, días tras días, es expresar un silencioso grito de ayuda.