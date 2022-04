WitchTok: cómo la brujería pasó de ser tabú a volverse viral en TikTok

En julio de 2020 un tweet viral afirmaba que un grupo de Baby Witches (brujas inexpertas que acaban de introducirse en el mundo de la brujería y que solo deberían informarse pero no practicar la magiak) le habían hecho un maleficio a las hadas y a la luna. Este grupo de brujas novicias se habían unido supuestamente a través de la app TikTok, concretamente en torno al hashtag #WitchTok. Este hilo de Twitter continuaba explicando cómo Artemisa y Apolo (las deidades griegas de la Luna y el Sol) estaban realmente enfadados con lo ocurrido y cómo todo esto podría afectarnos a todos pero especialmente a aquellas personas que practican la magia y sobre todo a aquellas que centran sus prácticas en el poder lunar.

Esto, que a primera vista parece el guion de una película, en realidad oculta a una gran comunidad formada por miles de personas que, cada una con su manera de entender la brujería, realizan rituales y hechizos generalmente con intención de hacerse el bien a sí mismas y a sus amigas. Casi dos años después de este popular tweet, el hashtag #WitckTok tiene más de 24,7 billones de visualizaciones en la plataforma. Sin embargo, el hashtag #ScienceTok tiene solamente 1,3 billones. ¿Cómo es posible que algo que no está avalado por la ciencia y que ha sido cruelmente perseguido durante siglos tenga tanto éxito?

Podríamos definir la brujería como un conjunto de prácticas de naturaleza mágica que en nuestra sociedad son cuestionadas desde el punto de vista científico, teológico o ético. Al menos en Europa, la imagen tradicional que tenemos de una bruja es la de una mujer que con sus remedios naturales sana los males y enfermedades del cuerpo y de la mente. Posiblemente también se nos venga a la mente una escoba, un gato negro y una posible amistad con el mismísimo diablo pero todos estos componentes no calaron profundamente en la sociedad hasta que en 1486 se publicó el Malleus Maleficarum (traducido del latín como El Martillo de las Brujas) escrito por Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, dos monjes dominicos alemanes. Fue a partir de este momento cuando las mujeres y hombres - pero especialmente las mujeres - médicos, curanderas y matronas comenzaron a ser perseguidas para terminar con la herejía.

Hoy en día, gracias al movimiento feminista y a la obra de mujeres como Silvia Federici, hemos recuperado la historia de las mujeres y se ha revisitado y corregido, visibilizando y recuperando la memoria de esas brujas (que no fueron más que mujeres de ciencia o que iban contra lo establecido) que murieron en la hoguera o bajo diferentes técnicas de tortura durante siglos por no cumplir con la idea de lo que debe ser una mujer para la sociedad patriarcal. Puede que esto haya sido en parte lo que ha llevado a tantas mujeres a querer recuperar los saberes tradicionales de la astrología , el tarot y la medicina natural. Ha surgido una necesidad de rescatar lo colectivo , de sanar y traer hacia la luz la memoria de todas esas mujeres que fueron eliminadas por poseer conocimientos y por tener en sus manos la capacidad de alterar la sociedad controlada por los sujetos de poder.

Para MaraLuck ( @maraluck ), bruja con una comunidad de más de 1,5 millones de seguidores, la pandemia fue uno de los motivos por los que decidió iniciarse en TikTok: "La verdad se juntaron varias cosas: una pandemia y la extraña necesidad de dejar de ocultarme. Tiktok es una plataforma en la cual también hay personas enseñando su mundo y su día a día y yo quise abrirme, salir del armario de las escobas como decimos las brujas. Creí que sería un buen momento para lavarle la cara a la brujería y mostrar que hay muchos tipos, creencias y formas de pensar dentro de este camino espiritual". Para Laura Medina Viejo diseñadora de moda y bruja ( @lauramedinaviejo ) la popularidad de la brujería en TikTok se debe más bien a causas astrológicas: "Me pongo mística, hemos entrado en la Era de Acuario, se viene un crecimiento espiritual individual increíble, las religiones más colectivas quedan en un segundo plano, necesitamos fe pero con hechos y la brujería nos lo da. Además creo que el recibir tanta información y el ver que no es nada relacionado con el mal, que es algo fácil de practicar y que son prácticas saludables ayuda".

Curiosamente, gran parte de los hechizos que proponen estas brujas coinciden con varias de las tareas que me recomendó mi psicóloga para intentar aliviar mi ansiedad : escribir lo que siento, meditar, darme mi espacio y priorizar mis sentimientos, reconocerme y aceptarme con mis luces y sombras, aceptar que hay cosas que no puedo controlar pero sí que hay cosas que siempre puedo hacer para sentirme mejor. Algo más que necesario en estos tiempos precarios en los que hemos salido de una pandemia para entrar en una dinámica mediática de titulares de guerra mundial o lo que toque.

"Ser bruja requiere trabajo, esfuerzo y estudio"

Si nos centramos en nuestro país vemos que los jóvenes estamos hastiados y agotados emocionalmente. Los niveles de ansiedad suben y la salud mental está a la baja. La pandemia, la guerra y las diferentes crisis económicas junto con la comparación constante de tu vida con vidas perfectas y exitosas en redes sociales tiñen de negatividad nuestro presente y nuestro futuro y parece que la brujería puede ser una manera de enfrentarse a esta precariedad y oscuro destino, ya no porque vayas a manifestar ganar dinero y que aparezca en tu mano por arte de magia, sino que la magia puede llegar a convertirse en una manera de ganarse la vida para muchas mujeres jóvenes aunque, como afirma Laura Medina Viejo, no es tarea fácil: "Directamente a través de monetizar por el fondo de creadores yo lo veo un poco complicado pero puede que sí haya americanas que lo hayan logrado, lo que pasa que tienes que tener millones de visualizaciones. De forma indirecta es factible completamente vía colaboraciones pagadas con marcas, directos donde te hagan regalos por ejemplo ofreciendo lecturas de tarot o incluso derivando a otras plataformas, yo por ejemplo estoy en Patreon donde los seguidores pagan una mensualidad para consumir contenido exclusivo y mis lecturas de tarot y he derivado muchos seguidores a mi tiendita esotérica. Así que yo sí agradecería a la plataforma el poder vivir de esto, porque sin ella hubiera sido mucho más difícil conseguirlo".

Lo que nos dejan claro estas brujas jóvenes es que, aunque en TikTok haya rituales y hechizos para conseguir trabajo o para mejorar tu poder personal, ser bruja requiere trabajo, esfuerzo y estudio y no basta solo con ver vídeos durante horas en redes sociales. Como decía MaraLuck: "Ahora se quiere trabajo sin ir a mandar currículums y esperar que la magia o la brujería lo haga todo, cuando solo es una ayuda, un acompañante o un empuje. Al ver el público rituales aparentemente sencillos llegan a creer que con solo eso se consigue el todo, y la razón de enseñar rituales sencillos simplemente es para que se sepa que eso existe, que está esa ayuda pero que se debe aprender de 0 y actuar también".

Además, no es oro todo lo que reluce, al crecer tanto esta comunidad también se han introducido personas que juegan con las ilusiones y las necesidades de los seguidores, lo que para Laura Medina Viejo supone el lado más negativo de esta comunidad: "Lo negativo es todas las personas que se aprovechan de esto por unos likes y desinforman a las personas con fantasías absolutas que no tienen ningún fundamento para aprovecharse de ellos, no me gusta que la gente se ría a la cara de otras personas que simplemente quieren adentrarse en esto. Y que esto al final quita interés por lo que realmente tiene conocimiento y estudio detrás".