Ruptura digital: el duelo en la era de Instagram

Después de una ruptura, tu móvil no es consciente de lo que acaba de suceder. Que tu ex aparezca en las stories de gente que sigues, en los likes y comentarios de cuentas que tenéis en común, en los recuerdos de “un día como hoy hace 3 años” o incluso en el explora de Instagram, es una dificultad añadida al proceso de duelo que afecta a una generación en la que no solo muchas relaciones empiezan a través de las redes, sino que también terminan en ellas.

Si de por sí las redes generan una fuerte tentación de seguir la vida de nuestra ex pareja, nos provocan celos y nos hacen entender la ruptura como una competición de a quién le va mejor, ser expuestos a estos contenidos de forma involuntaria no forma parte de lo que podemos entender como un proceso natural de duelo, ya que no tenemos control sobre estos estímulos que condicionan nuestra experiencia. “Realmente no hay una forma natural de ruptura, simplemente cada una lo hacemos como podemos. Siempre que terminas con una persona hay una serie de espacios en común que generan malestar o dolor y que tenemos que ir viendo cómo los gestionamos”, opina Jara Pérez, psicóloga en TherapyWeb. “Si vives en el mismo pueblo o el mismo barrio que tu ex, seguramente te lo vas a encontrar y si quieres encontrarlo vas a saber en qué lugares puedes hacerlo. Ahora estos mecanismos se trasladan a las redes sociales que lo hacen más intenso con el añadido de que puedes ver sin ser visto, lo que puede provocar que esto sea algo más compulsivo”.

Desconectar lazos virtuales

La solución más sencilla ante este problema suele ser el bloqueo de esa persona (así como de sus familiares y amigos) para protegerte de su contenido, pero la tecnología nos obliga en cierto modo a tomar una medida drástica e incluso violenta que puede que no se corresponda con lo que realmente sientes. Esta dualidad entre lo real y lo digital hace que además de la ruptura tradicional en la que lloras, recoges tus cosas, vas a terapia si lo necesitas y un día lo superas, tengas que afrontar paralelamente una ruptura digital a través de la desconexión de los lazos virtuales que todavía te atan a esa persona y que la tecnología no es capaz de interpretar.

“dios es q silencias a una persona en instagram y es como si dejase de existir es una maravilla y a la vez q locura no?“ — maria escarmiento (@mariaot2018) February 10, 2022

La distancia física y emocional son dos pilares fundamentales para una ruptura sana, pero la tecnología que utilizamos ha roto cualquiera de las barreras físicas y las emociones se almacenan en forma de datos que no se actualizan con los procesos vitales que vivimos. Si después de poner tierra de por medio ves en Spotify que tu ex está escuchando “Tú Me Dejaste de Querer” de C.Tangana o descubres en tu cuenta de Netflix que está viendo realities que solíais ver juntos, de poco sirve la distancia física que hayas establecido para protegerte. Al dolor de recibir esa información que no necesitabas e imaginar situaciones muy concretas y cotidianas de tu ex, se le añade la difícil tarea de dejar de seguir a esa persona en un lugar donde teníais playlists colaborativas o cambiar la contraseña de tu cuenta de streaming de turno para impedirle el acceso y dejar de enterarte de lo que ha estado viendo últimamente. “Gestionar toda esta información depende mucho de las necesidades de cada una, lo que queda claro es que no te puedes separar de alguien si estás continuamente en contacto con esa persona”, comenta Jara Pérez. “Por eso yo suelo recomendar una época seca, de saber lo menos posible, para luego ir normalizando. Pero claro, depende de qué tipo de ruptura. Cada ruptura y cada relación es un mundo”.

Es conveniente partir de la base de que la tecnología no es invasiva con intenciones oscuras y retorcidas más allá de los intereses puramente comerciales, sino que somos nosotros quien en primer lugar abrimos las puertas de par en par de nuestra intimidad y creamos espacios digitales con nuestra pareja. Guardamos direcciones de envío de servicios de comida a domicilio, compartimos cuentas y contraseñas y conectamos nuestros perfiles en todas las plataformas imaginables, desde juegos para aprender idiomas a cuentas de bancos, pasando por aplicaciones para hacer la lista de la compra juntos, apps de meditación, para controlar el ciclo menstrual o hacer yoga. La creación de una intimidad en el entorno digital es una extensión de la vida en pareja que se ha introducido progresivamente en nuestras vidas sin darnos cuenta.

Todo son ventajas y nuevas formas de compartir momentos, hasta que toca deshacer todo ese sistema de información de datos e imágenes con una fuerte carga emocional además de una infinidad de residuos digitales insignificantes en los que nunca te habías parado a pensar, como las cuentas de Google que no sabes cómo quitar de tu Gmail, la red wifi que se conecta si pasas cerca de su casa o los dispositivos bluetooth que se quedan guardados en tus ajustes. “No somos conscientes de todas las imágenes y datos que tenemos en nuestro teléfono, con lo cual pueden desencadenar un bucle de pensamientos y recuerdos para el que podemos no estar preparados”, opina Liliana Arroyo, doctora en sociología y especialista en innovación social digital. “Esto nos obliga a tener una higiene digital muy al día, a tener muy claro qué archivos queremos conservar y cuáles no. El impacto que tienen estos recuerdos digitales en nuestra autonomía de la gestión emocional es importantísimo”

Se podría pensar que todo se reduce a los algoritmos y dinámicas de las redes y las aplicaciones y que, por tanto, nos libraremos de estos encuentros si gestionamos nuestro contenido en ellas, pero la tecnología es cada vez más invasiva con la forma de utilizar nuestros recuerdos y la última versión de iPhone es la prueba perfecta de ello. El último sistema operativo ha implantado en el buscador sugerencias de imágenes sacadas de tu propio archivo utilizando la Inteligencia Artificial. Según Liliana, “hay que distinguir entre las imágenes que hayas colgado en redes y las que estén en el carrete de tu móvil. Ahora mismo a pesar de que tengas mucha pulcritud y una higiene digital muy cuidada, te puede pasar igualmente”. De este modo, si buscamos términos como “playa”, “bici” o “cena” en Internet, nuestro iPhone nos mostrará entre las sugerencias de búsqueda fotos de un día en la playa, de un paseo en bici o de una cena de aniversario en la que, posiblemente, esté nuestra ex pareja. “Lo peor de todo es que esto lo hacen como una provocación para poder ver cómo reaccionas y rastrear así tu comportamiento, poniendo en riesgo tu proceso emocional orgánico para superar una ruptura o una pérdida”, opina la doctora. Gracias Siri.