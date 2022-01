El podcast de Joe Rogan en Spotify, The Joe Rogan Experience, ha hecho que una estrella del rock como Neil Young se haya salido de Spotify por no sentirse cómplice de un presentador acusado de negacionista y de difundir información falsa sobre la pandemia. En nuestro país no es muy conocido, pero Rogan es uno de los comunicadores más importantes de internet en la actualidad. Su programa tiene 16 millones de reproducciones mensuales en Spotify. La plataforma, en parte debido a la gran cantidad de audiencia que mueve, se había situado al lado de Joe, por el que pagó 100 millones de dólares en 2020 para conseguir la exclusividad de su podcast, hasta ahora.

Después de que otra leyenda como la cantautora canadiense Joni Mitchell también se diera de baja, Spotify ha tomado cartas sobre el asunto y su CEO, Daniel Ek, ha difundido un comunicado en el que reconoce que han pecado de falta de transparencia a la hora de difundir ciertos contenidos y que lucharán por encontrar el equilibrio y garantizar al usuario la información respaldada por la mayoría de la comunidad científica.

Joni y Neil decidieron retirar sus temas de Spotify tras denunciar que la plataforma sirva de altavoz al podcast de Joe Rogan, el cómico y presentador que ha destacado últimamente por ser muy escéptico con los temas relacionados con el COVID-19 y sus comentarios sobre las vacunas.

Además, Mitchell se añadió en la firma de una carta abierta a Spotify de un grupo de científicos y médicos que criticaban al presentador por "difundir repetidamente afirmaciones engañosas y falsas en su podcast, provocando desconfianza en ciencia y medicina" durante la pandemia de COVID-19. Después de esto, artistas reconocidos internacionalmente como James Blunt también amenazaron con dejar la plataforma si esta no hacía algo.

"Llevamos muchos años con normas, pero es cierto que no hemos sido transparentes en cuanto a las políticas que guían nuestros contenidos en general. Esto, a su vez, ha dado lugar a preguntas sobre su aplicación a temas graves, como el COVID-19”, explica Ek: “Me queda claro que tenemos la obligación de hacer más para proporcionar equilibrio y acceso a la información ampliamente aceptada de las comunidades médicas y científicas que nos guían en un momento sin precedentes", se puede leer en el comunicado que la compañía ha colgado en su web.

Esta intención se traduce en la práctica en un "aviso de contenido" dentro de cualquier podcast que aborde el coronavirus. "Este aviso dirigirá a los oyentes a nuestro centro dedicado a COVID-19, un recurso que proporciona un fácil acceso a hechos basados en datos, información actualizada compartida por científicos, médicos, académicos y autoridades de salud pública de todo el mundo, así como enlaces a fuentes de confianza", apuntan.

Aunque no se han referido concretamente al polémico podcast de Rogan, la compañía ha destacado que retiró más de 20.000 episodios de podcasts relacionados con COVID desde el comienzo de la pandemia. Sin embargo, el programa de Rogan todavía está disponible.

