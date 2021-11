Rafa Pabön: "En los Grammy hay un filtro, no gana la fama"

El artista urbano puertorriqueño está pletórico. Aterrizó en España la semana pasada e hizo bailar a cientos de personas en el único concierto que dio en nuestro país. Una actuación que confiesa surgió de un día para otro. Pero es que además este año el de Puerto Rico está nominado a los Latin Grammy en la categoría de 'Canción del año' por "Todo de Ti", el tema interpretado por Rauw Alejandro en cuya creación ha participado muy activamente. Él y Mr. NaisGai son en gran parte los responsables del éxito de la canción que lo ha petado en todas las listas de éxitos.

"Pase lo que pase, gane o pierda, siento que ya ganamos con estar ahí", destaca Rafa al respecto de su nominación en los premios más importantes de la música latina. Por otra parte, el músico reconoce estar dedicando todos sus esfuerzos a su próximo álbum. Aparte, prepara un remix de 'La Cartera' y una colaboración con Anitta y Chimbala que muy pronto verá la luz. Pero no os adelantamos más. Os lo cuenta todo él mismo en esta entrevista.

P: Acabas de estar por Madrid, ¿ya habías estado antes? ¿Qué es lo que más te gusta de nuestra ciudad?

R: Es la primera vez que estoy aquí y me encanta. Disfruto mucho caminando por el centro de Madrid. Me gustan mucho los sandwichitos de calamares.

P: Lo has petado en una famosa sala madrileña. ¿Cómo te ha recibido el público?

R: En realidad me sorprendió porque ha sido algo que se decidió en el último minuto y se llenó. ¡Ha sido brutal!

P: ¿Cuándo y cómo descubriste que querías dedicarte a esto de la música?

R: Fue a través del teatro. Yo empecé haciendo teatro en Puerto Rico. Estuve alrededor de tres años haciendo teatro. Y aparte de eso, siempre desde pequeño había hecho música. He estudiado en el conservatorio de música, toco percusión, trompeta...

P: Has estudiado en la Escuela Libre de Música de San Juan. ¿Qué significó esto para ti y cuán importante crees que es la formación musical?

R: Sí, ya desde pequeño he estado todo el tiempo metido en esto de la música. Además, mi familia siempre me ha apoyado. Era mi sueño desde cuando estaba en la escuela elemental. Mi sueño era entrar en la Escuela Libre de San Juan porque siempre quise hacer música. Entrar me dio mucha fuerza.

P: Ahora estás nominado al Grammy por ‘Todo de ti’. ¿Cómo has recibido esta nominación?

R: Estoy súper contento. Cuando me lo dijeron no me lo podía creer. Son tantos años trabajando y al final todo rinde sus frutos. Yo ya me siento más que feliz. Pase lo que pase, gane o pierda, siento que ya ganamos con estar ahí. Además, es mi primera nominación y es la primera canción que le escribo a otro artista.

P: ¿Habría que destacar más la figura del compositor?

R: Siento que no se valora mucho. Hay compositores que hacen temas y luego ves los créditos y hay como 50 personas. Así se le pierde un poco el respeto a la figura del compositor. Es importante que se respete que lo escribiste tú. Yo no te hablo de mi posición porque yo soy cantante y compositor de mis propias canciones. Pero sí, he observado mucho eso. He visto a mucha gente que escribe, que a veces hace el tema completo, y cuando ves los songswriters salen 10 o 20 personas. Así es el negocio. Esperemos que algún día cambie y que sea más genuino y más honesto.

P: ¿Compones todas tus canciones?

R: Sí. Yo estoy haciendo mi disco ahora y todos los temas están escritos por mí. Pero igual tampoco me cierro a que si me traen un buen tema y una buena composición, no tengo ningún problema en hacerlo. No tengo ese ego. Obviamente le daré mi toque. Le doy mis versos, mis barras y lo amoldo, pero no tengo ese ego de que tengo que hacerlo todo y nadie puede tocarme nada. Mis cosas y mis proyectos, sobre todo cuando se trata de algo como un disco, ya que es algo más personal, pues no dejo que nadie meta el lápiz ahí.

P: ¿Y qué piensas de la polémica entre Residente y J Balvin?

R: Los dos son amigos míos, pero yo creo que los Grammy tienen un respeto porque es el único sitio donde se evalúa la grabación, la composición, donde se evalúa lo musical que tú le metes al tema. Por ende, pienso que uno tiene que saber escoger bien sus guerras. Saber que hay sitios y hay sitios. Creo que la Academia siempre ha mantenido esa esencia de ser bien certeros a la hora de escoger y evaluar. Hay un filtro, no gana la fama. No es lo mismo que ganar los Billboard, donde tienes a millones de fans que van a votar por ti, a que te evalúen músicos. Ellos están mirando tu trabajo, dónde lo grabas y lo que tú estás diciendo en el tema. Porque un tema puede estar pegado, pero si tú no estás diciendo nada, tampoco puedes esperar que te premien por no decir nada.

P: En canciones como “Sin aire” hablas de asesinatos, gangsters, bandidos… ¿Cómo está la cosa ahora en Puerto Rico? ¿Sigue siendo un lugar inseguro?

R: Yo siempre he sido bien vocal en esas cosas. Creo que nosotros tenemos un poder de convocatoria y de mover a las masas gigante. Entonces, todas las cosas que decimos van a estar ahí para toda la vida. De forma que cuando yo tenga hijos, quiero que mi familia se sienta orgullosa de mí y de lo que escucha. Poder dejar algo en la música.

P: Imagino que habrás escuchado ya el "Ateo" de C.Tangana y Nathy Peluso, ¿consideras que ahora la música latina está en su mejor momento?

R: Creo que este es uno de los momentos más grandes de la música latina. El mercado se ha expandido demasiado y lo que está pasando con muchos de los colegas es increíble. Las puertas que se han abierto y eso hace que estemos en un súper buen momento.

P: ¿Qué versión de Rafa veremos en el disco?

R: Mi disco viene con todo lo que me ha influenciado en la música. Desde bossa nova, salsa, merengue, bachata a rap o reguetón. De todo un poquito.

P: Ya has hecho prácticamente todo y has colaborado con grandes de la música. ¿Quién te falta?

R: Quiero trabajar mucho con Juan Luis Guerra. Quizás un Alejandro Sanz, un Rubén Blade... Hay que aspirar en grande.

P: Próximos proyectos...

R: Definitivamente se viene una gira por acá por España, el álbum, el remix de 'La Cartera', un tema con Chimbala y Anitta. Vienen algunas cositas interesantes, pero más que todo es el álbum donde estoy poniendo todo mi corazón y mi tiempo.

P: Tu álbum llega en un momento en el que ya no se sacan tantos álbumes y es más tema a tema...

R: Lamentablemente. Estamos en un tiempo en que los discos duran 1 o 2 meses. Pero esa esencia de uno tener un disco completo, abrirlo y escucharlo de principio a fin, me causa mucha ilusión todavía.