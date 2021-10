Esta no es otra broma más de Omar Montes, es real. El cantante tendrá su propia docuserie en Amazon Prime Video. Bajo el título 'El Principito es Omar Montes', la serie documental pretende hacernos un repaso por la última etapa de su vida. Cómo se ha fraguado su meteórica carrera, su forma de cantar, bailar, vestir, y por supuesto, su arrebatadora personalidad.

"Me desfiguraron la cara en el patio del recreo", dice Omar en el tráiler del documental que podremos ver a partir del próximo 12 de noviembre en Amazon. Omar habla en primera persona y sin tapujos de la depresión en la que se sumió a raíz del Bullying que sufrió de pequeño. De aquellos polvos, estos lodos. Pues Montes consiguió salir reforzado de todo ese sufrimiento y convertise en el artista internacional que es hoy. "Los realities me sirvieron como trampolín para llevar mi música a todo el mundo", subraya Omar.

¿Qué se esconde detrás del artista español con más reproducciones en Spotify en el año 2020? ¿Cuál es el secreto de su éxito? ¿Cómo ha conseguido alcanzar el estrellato en tan poco tiempo? Esta retrospectiva resolverá todas estas dudas y analizará la parte más difícil de la vida de Omar. El de Pan Bendito (Carabachel) no se ha criado precisamente entre rosas y eso es lo que quiere enseñarnos este documental. La historia de superación de un chico de barrio con las ideas muy claras y con un gran sentido de la familia y la amistad. "He conseguido logros que ni tan siquiera soñaba, aunque el mayor no es el dinero ni el éxito, sino no haber caído en el mundo de las drogas", ha destacado en más de una ocasión.