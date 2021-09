Nos hemos quedado sin palabras al escuchar el discurso de Daddy Yankee al recoger el premio Salón de la Fama, en los Billboards 2021. El puertorriqueño se subió al escenario, visiblemente emocionado, y pronunció unas palabras que dejaron a todos sus seguidores muy preocupados. Muchos intuyen que se trata de una despedida del cantante, que podría estar pensando en estos momentos en retirarse de la industria. ¿Serán solo interpretaciones o estarán en lo cierto?

“No tarda en retirarse daddy yankee pic.twitter.com/a6U3b4Zw58“ — Paxx (@komodo4k) September 24, 2021

El de Puerto Rico empezó su discurso, galardón en mano, diciendo: “Ustedes saben que yo arranqué con ilusión cuando tenía 15 años de estar ahí sentado donde están todos ustedes ahora mismo y me tomó tres décadas entender que con disciplina, sabiduría, determinación uno se podía llevar un reconocimiento.”

“El maestro del reggaeton se lleva el Premio Salón de la Fama. ¡Felicidades, @daddy_yankee! #Billboards2021 �� pic.twitter.com/OTLttpKtVM“ — Telemundo (@Telemundo) September 24, 2021

El artista de 45 años mostraba así su agradecimiento por el apoyo que ha obtenido a lo largo de su carrera y destacaba que sin esfuerzo y determinación no habría conseguido nada. El recién nombrado mejor artista de música urbana de todos los tiempos expresó: “Imagínense ustedes que a través de mi trayectoria he ganado múltiples premios, gracias al talento y al trabajo, pero nunca imaginé que la disciplina me iba a entregar la llave de ser el primer artista urbano en la historia de ingresar al Salón de la Fama de Billboard. Uno de los retos más grandes como artista es unificar las naciones, las generaciones, los idiomas, diferentes nacionalidades y lo logré con mi idioma en español, 100 %.”

“Nunca voy a estar preparada para que Daddy yankee deje de sacar música y para que Messi deje de jugar fútbol, son mis mayores miedos ah“ — Caar��️‍�� (@esposcyruss) September 24, 2021

Asímismo, los presentadores de la gala ya lo presentaron como "un creador de cultura" y "una leyenda viviente", y ahora también, el primer artista del género urbano en recibir el premio Billboard Salón de la Fama. “Desde el cacerío, Puerto Rico, siempre tuvo una visión, nunca bajarle, nunca me desenfoqué y, gracias a ustedes, (pude ser) el mejor de todos los tiempos. Gracias a todos ustedes, con mucha macedumbre, con mucho respeto para todos ustedes, muchas gracias, y disfruten de mi última ronda musical que viene por ahí”, sentenció. Frase que ha hecho saltar todas las alarmas y que su nombre se convirtiese en trending topic mundial.

“daddy yankee no se puede retirar sin antes haber realizado una colaboración con BTS“ — 셜리 (@kooksweeter) September 24, 2021