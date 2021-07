Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Apple TV+ o Disney + son las grandes plataformas que actualmente luchan por ver quién se lleva el trozo más grande de la tarta de suscriptores. Mientras la televisión en línea sigue en horas bajas e intentando agarrarse a los últitmos rescoldos que le quedan antes de su previsible caída, los gigantes de la tecnología y el streaming continúan destinando grandes cantidades de recursos a la producción y a la compra de contenidos originales con los que tumbar a los clásicos gigantes dentro de la industria.¡Qué empiecen los Juegos del Hambre!

¿Cuáles son las plataformas mejor y las peor valoradas por los expertos? Un reportaje publicado en Vulture nos saca de dudas. Agentes, ejecutivos de estudio, analistas de Wall Street, críticos de televisión y personal de relaciones públicas han sido encuestados de forma anónima por el periodista, Josef Adalian, que firma este reportaje. "Fueron francos sobre qué servicios creen que están funcionando, cuáles necesitan ayuda y si alguno de ellos debería simplemente dejarlo", adelanta Josef.

Una de las conclusiones más curiosas de esta encuesta es que a pesar de que Netflix es calificado por unanimidad como el más poderoso, casi la mitad de los expertos consultados no lo colocaron como el mejor de sus listas. "Han hecho un buen trabajo al convertirse en el Kleenex de la televisión. A menos que seas el gran espectáculo, nadie sabe que estás allí. En algunas partes de la comunidad creativa, la sensación es que se pondrán cualquier cosa", señala un alto ejecutivo sobre la percepción que tiene de la plataforma que actualmente ostenta el número uno en el mundo. Otro de los encuestados critica que no alarguen sus productos más de tres temporadas. Sin embargo, un productor destaca de Netflix "que es el lugar al que quieres aterrizar. Los presupuestos son excelentes, es relativamente fácil trabajar con los ejecutivos e incluso tus abuelos saben qué es Netflix."

De Amazon Prime Video comentan que a veces es complicado trabajar con ellos, se toman las cosas con demasiada calma y aunque sus contenidos son buenos, no les dan toda la promoción que necesitan para crecer. "Es un gigante dormido que no ha gastado dinero" o "Están desesperados por ser grandes", han sido algunas de las frases que los críticos utilizan para hablar de la compañía de Jeff Bezos.

Todo lo contrario a lo que piensan de Disney +. "El streamer más importante ahora y en el futuro", dice uno de los expertos mientras alaba sus programas y su rápido crecimiento. Su entrada en el mercado ha sido impactante para la competencia, pues en apenas un año han conseguido llegar a un gran número de suscriptores. Sin duda, han sabido ver su nicho de mercado; el infantil, que hasta el momento estaba huérfano y falto de una plataforma exclusiva. "Saben cómo jugar a escala y tienen una IP fenomenal. Son un gran contendiente", concluye un analista de Wall Street. Aunque también advierten de que deberían tener en cuenta que al crecer tan rápido necesitan mucho más contenido, y pronto.

"HBO solía ser la crème de la crème. Ahora esa marca está un poco contaminada porque HBO Max tiene más que ver con el volumen. No es tan nicho, no es tan genial", esta es la opinión de un ejecutivo sobre la situación actual del servicio. Otros critican que transmitan sus episodios de forma semanal, pero reconocen que es la primera plataforma que consultan debido a la calidad de sus contenidos. Series como Mare of Easttown, Flight Attendant y Hacks, que han arrasado en los premios Emmys, han demostrado que siguen apostando por la calidad en sus producciones. Sin embargo, algunos advierten sobre la posibilidad de convertirse en mainstream al pasar a ser HBO Max. Un mercado, el premium, que los expertos perciben que podría atrapar Apple TV+ y arrebatarle así el favor de la crítica ya que "dólar a dólar han construido el catálogo más impresionante de cualquier lanzamiento" y "tienen todo el dinero del mundo y lo están invirtiendo en hacer buenos contenidos".

A modo de resumen, podemos sacar varias ideas comunes entre los 12 expertos encuestados. La mayoría coinciden en que Netflix por números sigue ocupando el puesto más alto del pódium, HBO es el "It", la plataforma que todo el mundo respeta, mientras que Disney + ha hecho la jugada maestra sabiendo cómo aprovechar el poder de la franquicia y amortizarlo en menos de un año.