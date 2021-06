Así responde Olivia Rodrigo a la acusación de plagio de Courtney Love

El imparable ascenso de Olivia Rodrigo está empezando a pasarle factura. La cantante, que con solo 18 años se ha situado en el Top 10 de las listas de éxitos de todas las plataformas, se enfrenta ahora a las acusaciones de plagio de Courtney Love. La veterana artista acusa a Olivia de haber copiado la portada de su último álbum. La joven cantante quiso zanjar el tema con un mensaje en el que mostraba su cariño y admiración por el trabajo de Courtney, pero esto parece no haber sido suficiente para calmar el enfado de la ex lider de Hole.

"Encuentra la diferencia", escribió Love en Twitter y en Instagram como si del juego de las 7 diferencias se tratase, poniendo una de las imágenes de promo de Olivia, a lo que ésta respondió: "Te amo mucho, a ti y a 'Live Through This'". Una respuesta que seguramente Courtney no se esperaba. Acto seguido, la viuda de Kurt Kobain publicaba: "Olivia, no pasa nada. Mi floristería favorita está en Notting Hill, Londres. ¡Escríbeme para más detalles! Esperando leer tu tarjeta."

Pero el drama no acabó aquí. Love continuó con la polémica en su perfil de Facebook: "Fue grosero de su parte, y también Geffen (el sello discográfico de Olivia) por no preguntarme a mí ni a Ellen Von Unwerth (fotógrafa de la portada) para recrear su colaboración... Robar una idea original y no pedir permiso es de mala educación. No hay forma de ser elegante al respecto. No estoy enojada. Me pasa todo el tiempo”. Además, la artista lanzó otro dardo sarcástico y muy envenanado a Olivia: "¿Disney enseña a los niños a leer y escribir? Solo Dios lo sabe."

“Me causa demasiada ternura que la Courtney Love diga que la Olivia Rodrigo plagió la portada de Live Throught This de Hole, siendo que se nota a kilómetros que fue una referencia �� Amiga entiende que ese disco de Hole es un clásico incomparable ��“ — Caro Carolina (@ohcarocarito) June 28, 2021

Hasta el momento, Olivia no ha respondido a las críticas de Courtney en Facebook y tampoco le ha dado el crédito por la inspiración detrás de la portada de su último trabajo. 'Sour' es el nuevo álbum de Olivia cuya estética si inspira en los bailes de fin de curso. Según Courtney, las imágenes con las que Olivia está promocionando su próximo concierto parecen tener demasiadas coincidencias con su disco 'Live Through This de Hole’. Olivia está aprendiendo que el éxito viene acompañado de este tipo de cosas. Y es que esta no es la primera vez que es acusada de inspirarse en la carrera de otros artistas.

“Por favor, que alguien le diga a Courtney Love que pare. https://t.co/ko0UZFLMQq“ — Music Radar Clan (@musicradarclan) June 28, 2021

A raíz de esta acusación de robo conceptual, varios usuarios siguieron lanzando acusaciones de plagio sobre Rodrigo. Uno de ellos, llamado Billy, ha insinuado que la canción Brutal de su álbum debut es una copia de la música de Elvis Costello, pero el artista británico quiso restarle importancia y publicó: "No tengo ningún problema con eso, Billy. Así es como funciona el rock and roll. Tomas los pedazos rotos de otra canción y haces un juguete nuevo. Eso es lo que yo hice."