Después de tantos meses de pandemia, el mundo entero parece darse cuenta poco a poco de lo importante que es estar en posesión de una correcta salud mental. Un tema que durante años fue tabú, ahora es una cuestión que nos atañe a todos más que nunca y que artistas de todas las disciplinas no dudan en visibilizar. La última en hacerlo ha sido Ariana Grande, quien ha confirmado a través de su perfil de Instagram que destinará un millón de dólares para esta causa.

"Reconozco que la terapia no debería ser para unos pocos privilegiados, sino algo a lo que todo el mundo tenga acceso", comenzaba explicando a los más de 247 millones de seguidores que posee en redes sociales. "Admito que esto no soluciona ese problema a largo plazo, pero quería hacer esto de todos modos con la esperanza de inspiraros a sumergiros en ella, para que os sintáis bien pidiendo ayuda y para que, con suerte, eliminéis cualquier tipo de juicio sobre vosotros mismos al hacerlo".

El gesto, que fue ampliamente aplaudido, concluyó con unas palabras de ánimo para todos aquellos que se vean en la tesitura de no saber cómo dar el paso de acudir a un psicólogo: "Espero que aprovechéis esta oportunidad y que esto sea un punto de partida útil para que seáis capaces de construir un espacio para esto en vuestras vidas y continuar con ella. La curación no es lineal ni fácil, pero vosotros merecéis el esfuerzo y el tiempo, lo prometo", concluía la intérprete.

"Estoy aprendiendo a ser comprensiva, porque me he tratado fatal"

Como indicábamos al inicio de esta noticia, cada vez son más las celebrities que no dudan en abrirse en canal y mostrar a sus seguidores que la depresión y la ansiedad están más presentes que nunca en una sociedad que, quizás, no se había parado lo suficiente a valorar el porqué de esta problemática. La última en hacerlo fue la actriz y cantante Angy Fernández en el canal de YouTube de Luc Loren.

"A mí no me cuesta hablarlo. Hay gente que se sorprende porque lo cuento como si me hubiera roto una pierna. Pero en verdad es como hay que hacerlo para normalizar la salud mental. La depresión es una enfermedad silenciosa y que no se ve. No es como cuando te rompes algo. Al principio no se ve, pero cuando llevas un tiempo hay gente que adelgaza, engorda… Yo lo que viví es que cuando me daban ataques de ansiedad, terminaron ocurriéndome casi a diario. ¡Y además estaba en la serie! En Física o Química. Ahí empecé a tener problemas de estómago y me descubrieron que también era celíaca. Empecé a encontrarme fatal, pero además me sentía triste y que no valía para nada. Tenía momentos de euforia y de estar bien, pero luego me daba un bajón muy tremendo al llegar a casa y no querer levantarme al día siguiente", indicaba la artista durante su charla con el influencer.

"Estoy aprendiendo a ser compasiva, porque yo me he hablado muy mal y me he tratado fatal. No me he querido ni he querido nada de lo que estaba pasando. Sé que me quiero más porque ahora me cuido. La psiquiatra con el tiempo me dijo: ahora eres otra porque llegaste llena de enfermedades. En ese momento no te miras, te da igual todo y al final solo te preocupa la apariencia externa. Para cuidarme voy a terapia y es súper importante relacionarse con gente sana. A veces estamos con gente que nos anula, así que hay que localizarlos para hablarlo o saber qué pasa ahí. También intento cuidar mi alimentación y disfrutar con mis perritos. Siempre me han ayudado muchísimo. Sigo cometiendo errores y sigo sin meditar, que me lo han recomendado. Sigo en el camino, pero sé que estoy ya en él", puntualizaba la intérprete.