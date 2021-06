"Quise arriesgarme y contar una buena historia, así que volví a parte de mis experiencias de vida. Yo me identifico como queer no binario, entonces regresé a mi infancia y capturé esa historia de este niño siendo diferente, siendo amigo con alguien que le cae bien y ser desafiado por los padres de él", cuenta su director, Moxie Peng, durante una entrevista para BioBioChile.

“If you're looking for overtly queer-positive #DisneyPlus content that doesn't hide like #Luca does, take a look at the #Launchpad series of shorts just released on the channel a few weeks ago. "The Little Prince(ss)" is a beautiful gender-fluid gem about a queer 1st grader. https://t.co/7U4skNlzBm“