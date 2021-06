"¿No cree que este es un buen momento para que explique qué le pasa con Rosalía?", ha sido la pregunta formulada a La Mala Rodríguez causante de la discordia en redes este fin de semana. Cuestión a la que María Rodríguez, más conocida como La Mala, contestó: "A ver cómo digo esto… Si no me entusiasma, ¿ya soy una hater? Se pasaron toda la promoción de 'Contigo' [el sencillo que lanzó el año pasado] hablándome de esa movida. Pero si yo vengo a hablar de mi libro, qué me estáis contando. Al final le cogeré asco a la muchacha", afirma sin pelos en la lengua la cantante que precisamente concedía esta entrevista a El País para promocionar su último libro Cómo ser mala.

"Es como Paulina Rubio en su día, una artista de pop. No creo que me tengan que comparar con ella. Vale, ha cogido de allí y de aquí. Pero lo ha cogido ella, no yo, tócate los huevos. Ha escuchado mi discografía ocho veces, me veo en sus logros y eso es guay, pero yo soy muy feliz con lo mío", continuaba respondiendo la Mala a la pregunta de Xavi Sancho, el periodista del País que firma el reportaje. La artista jerezana mostraba de esta manera su hartazgo con que la comparen con la catalana. No hay duda de que las comparaciones siempre son odiosas, más cuando pertenecen a estilos musicales tan dispares.

“Los comentarios de Mala Rodríguez acerca de Rosalía eran relevantes cuando la iconografía de El Mal Querer permitieron trasladar el debate de la apropiación cultural a España. Años más tarde, además de verse descontextualizados, tan solo ilustran misoginia y competitividad.“ — SergioCSB �� (@SergioConSB) June 21, 2021

Los comentarios de La Mala calaron hondo en las redes. Muchos usuarios destacaban la envidia que demostraba con estas palabras la de Jerez, mientras otros apuntaban que estas comparaciones no se daban de igual forma dentro del género masculino. ¿Cuál es el afán de los medios de comunicación por enemistar a las mujeres artistas?¿Por qué se empeñan en ver o crear una mala relación donde no la hay? Hace unos meses, en el podcast de Carolina Iglesias y Victoria Martín 'Estirando el chicle', Lola Índigo comentaba que eso mismo le había ocurrido a ella con Aitana, artista con la que además de colaborar y compartir pasado triunfito, mantiene una gran amistad.

“¿Cómo que la imita en actuaciones? Cada una tiene su escencia en el escenario y son increíbles en lo que hacen. Ahora parece que todo lo que hace es copia ����‍♀️“ — ����������; �� (@suprmcynjw) June 21, 2021

"Aitana y yo hacemos dos géneros totalmente diferentes, somos súper amigas, hemos colaborado... Y es como: el agua y el aceite se parecen más. Pero da igual, como hemos salido del mismo formato parece que está el derecho continuo a compararnos", afirmaba Lola. Y es que titulares como: "El récord de Lola Índigo que Aitana ya nunca podrá igualar" (de Moncloa.com) o "Lola Índigo calla: el dato que han sacado los fans de Aitana (OT) para hacerle daño" (de Cotilleo.es) no ayudan en absoluto.