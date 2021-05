Este fin de semana la polémica en torno a los titulares machistas en los medios de comunicación ha estallado de nuevo. Esta vez, la víctima ha sido Sara Sálamo. La actriz tinerfeña se ha encontrado con un titular de Yes, el suplemento de La Voz de Galicia, que decía: "Es triste que me rebajen a ser la pareja de Isco". Un titular que Sara ha considerado desafortunado, pues no deja de darle el protagonismo a él, dejando entrever el mensaje enquistado de "mujer de".

La actriz, a la que el medio gallego entrevistaba con motivo del estreno de la película 'El año de la furia', no se ha quedado callada y publicó en su cuenta de Twitter el siguiente comentario: "Corrección: 'Es triste que me rebajen a ser SOLO la pareja de alguien' cuando me llamáis para hacerme una entrevista de promoción de mi próxima película", corregía Sálamo a la vez que mostraba su descontento con el titular que decidió escribir el periodista. Para este último, también tenía un mensaje: : "Criticar el machismo con titulares machistas no me sirve".

Pero la cosa no se quedó ahí, el titular y las respuestas de Sara en Twitter incendiaron la red social y muchos usuarios no dudaron en posicionarse a un lado u otro de la polémica. Carlos Otero, periodista y profesor universitario, la interpelaba con el siguiente tuit: "Un periodista no debe decirte como hay que prepararse para un papel. Una actriz no debe decir por donde titular." Comentario al que Sara contestó de forma firme y contudente: "Los periodistas después de un partido no le preguntan a mi pareja por mi. Quizás, también es responsabilidad vuestra, con vuestras preguntas, titulares y artículos, apoyar el feminismo. Yo estoy promocionando CINE, no vendiendo exclusivas de mi vida marital."

Sara, que sabe bien cómo defenderse, continúo explicando su postura: "Yo no tengo drama con ser la novia de mi pareja, el cual es maravilloso y le adoro. Tengo drama con que me preguntéis, SOBRE TODO, por él cuando estamos hablando de cine", destacó tras las críticas recibidas por sus anteriores tuits.

La intérprete, durante la entrevista para La Voz de Galicia, solo estaba contestando a la pregunta del periodista sobre qué piensa cuando la califican como la pareja de Isco y la culpan de su bajo rendimiento en el campo, como en su día le ocurrió también a Sara Carbonero con Casillas o a Shakira con Piqué. "Muchas veces ni me he pronunciado sobre este tema porque cansa un poco, con lo que cuesta hacerse un hueco en esta profesión, en la que hay un 80% de paro", afirmaba.

"Con lo que cuesta simplemente que te tengan en cuenta para papeles, que te ninguneen tu carrera o te rebajen a ser algo de alguien, en este caso la pareja de Isco, es un poco triste", continúa diciendo Sara Sálamo. Palabras con las que pretendía subrayar lo difícil que es el mundo de la interpretación como para que encima los medios te traten como la "pareja de" y nada más. Sara quiso aclarar también que entiende que el medio busque el clic, pero a costa de qué. La actriz ha destacado que a veces estos titulares hacen daño. "La cuestión está en saber qué está mal para corregirlo", concluye.

En una entrevista para el Huffington Post la de Tenerife aclara: "Es absurdo porque todo el rato en las entrevistas me preguntan para que denuncie el machismo que sufro, pero la mayoría de preguntas van destinadas a mi pareja, pero no me preguntan por mi trabajo como actriz. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola."

"Soy muy miedosa, pero lo de no callarme va en mi ADN. No entiendo porque no voy a utilizar el altavoz que tengo para mejorar ciertas cosas. Pero no considero un acto valiente hablar, ni que mi opinión sea tan importante, porque no deja de ser una opinión de una persona", destaca la actriz.

Sálamo es consciente de que el no callarse y denunciar las cosas que merecen ser denunciadas, le ha hecho ganarse más de un enemigo en los medios de comunicación y en las redes. "Desde que me posiciono en ciertos temas, si he notado que a ciertos medios ya no les interesa que aparezca en sus páginas", afirma.

Con o sin pareja, siempre señaladas Edurne o Sara Carbonero saben bien de lo que habla Sara. Sin ir más lejos, la propia Edurne lo sufrió en sus carnes hace unos días durante la final de la Europa League, después de que su pareja el portero David De Egea fallara el último penalti, hecho que fue clave para su derrota. Los aficionados del Manchester no tardaron en echarle la culpa a la pareja del futbolista. Ante los masivos ataques machistas que estaba recibiendo en Twitter, Edurne, que no se suele mojar en estas cosas, contesto: “Y una vez más, hoy se demuestra que hay mucho que hacer en la sociedad para luchar contra el machismo“ — Edurne (@Edurnity) May 26, 2021 Otra mujer que sabe lo que es ser el blanco de los titulares machistas es la actriz Adriana Ugarte. "Adriana Ugarte cumple 36 años triunfando como actriz, pero sola en el amor", titulaba Chance el pasado 17 de enero con motivo del aniversario de la actriz madrileña. Un artículo que mencionaba brevemente su filmografía, pero que hacía un profundo repaso por las parejas que había tenido anteriormente y destacaba especialmente la falta de esta actualmente.