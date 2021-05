Verte a los 17 o 18 años en la tesitura de decidir algo que probablemente marcará el resto de tu vida no es tarea sencilla. Así lo reconocen, en este momento que consideran crucial de su existencia, Inés y Paula, dos pre universitarias de Santiago casi por imperativo social. Ahora mismo las dudas que les acechan son muchas y las respuestas claras son escasas. Es normal sentir que nada es certero, más en medio de una pandemia, y que te enfrentas a la EBAU sin saber siquiera qué quieres estudiar después.

“Debido a las presiones y amenazas que he sufrido por parte de ciertos estudiantes, confirmo que intentaré ponerme el traje para traer algo motivacional de cara a selectividad/finales de carrera“ — Ibai (@IbaiLlanos) May 15, 2021

La incertidumbre está en todas partes. Primero te preguntarás qué carrera elegir, después si te da la nota o no para entrar, luego te planteas dónde estudiar y en qué universidad, si tendrá salidas profesionales, y por último y no menos importante: '¿Me va a gustar?' Esa es la eterna pregunta que nadie va a saber responderte.

A las puertas de la universidad, uno no es capaz de dejar de sentir el vértigo que te da la sensación, en cierto modo, de estar decidiendo tu futuro. Debes tener siempre en cuenta que no hay nada decisivo. Es decir, está muy bien tener las cosas claras, pero en caso contrario, no debes preocuparte porque siempre estarás a tiempo de rectificar. El discurso que tantas veces habrás escuchado de que si no tienes un título no eres nadie, no es real. Al final, una de las cosas más importantes es descubrir algo que te apasione y que te haga crecer profesional y personalmente. Advertencia: esto último tampoco es sencillo. Pero, ¿quién dijo que la vida fuera fácil?

“Yo terminando los exámenes / yo dándome cuenta que en dos semanas tengo ebau pic.twitter.com/BkVUPn4Y7H“ — Óscar Medina García (@oscarMG___) May 13, 2021

P: ¿Siempre has tenido claro qué elegir o qué hacer? ¿O lo has decidido a última hora?

Inés: Totalmente a última hora. De hecho, ahora mismo tampoco estoy muy segura de lo que voy a hacer. Estoy entre miles de carreras, que además no sé si voy a llegar a poder entrar. Entonces, al final, cuando me den la nota, creo que voy a ir a lo que entre.

Paula: A estas alturas aún no lo tengo decidido, así que totalmente a última hora. Pienso más en dos opciones: Publicidad y Relaciones Públicas o Turismo. También pensé en su día en Ciencias Políticas, pero ya lo he descartado.

P: ¿Influyen vuestros padres o familiares a la hora de tomar la decisión?

Inés: Sí, yo recuerdo a mi madre diciéndome que siempre quiso hacer Medicina. Yo tenía la idea de que Medicina tenía que ser súper chulo, y entonces fui directa a por ello. Pero a mí eso de estudiar tantos años no me gusta nada.

Paula: Obviamente hay mucha presión: tienes que tener un título, tienes que tener algo para poder ser alguien en la vida, sino vas a acabar sirviendo cañas… Te dicen cosas así.

P: ¿Creéis que es demasiado pronto elegir rama desde 4 ESO?

Inés: Te mandan elegir un poco sin saber. Creo que la mayoría de nosotros no sabe que hacer casi hasta el último momento, a no ser que lo tenga súper claro. Vas tirando un poco por: esta asignatura que me cuesta menos, pero a lo mejor después te das cuenta de que tú no quieres hacer nada de eso, sino que quieres hacer algo completamente distinto y no puedes porque lo que tienes no te pondera. Entonces, te quedas ahí a las puertas.

Paula: Sí, pero no… A mí cuando en 4º de la ESO me obligaron a elegir y yo encantada. Sabía que de ciencias no quería nada y que me quería librar de matemáticas lo antes posible. Entonces, sí porque entiendo que haya gente que no lo tenga muy claro, pero tampoco es una súper limitación porque después puedes cambiar de rama si quieres.

“ahora que viene la ebau abro hilo de ✨consejitos✨“ — lola �� (@lolamta_) May 16, 2021

P: ¿Cuáles son las principales dudas que os surgen en estos momentos?

Inés: Ahora mismo tengo más dudas que cosas claras. Porque no sé ni dónde voy a estudiar, ni en que sitios está esa carrera, no sé qué asignaturas se dan, ni las salidas… Porque a lo mejor te gusta mucho una carrera, pero luego no le ves salidas. Tampoco es cuestión de estudiar algo que me guste y que no tenga trabajo.

Paula: Yo creo que las dudas son si te va a gustar la carrera. Aparte, creo que el tema universidad está demasiado sobrevalorado. Te lo pintan demasiado bonito. A lo mejor luego llegas allí y te llevas un chasco.

P: ¿Os parece sencillo tomar esta decisión a esta edad y en mitad de una pandemia?

Paula: No creo que la pandemia influya, al revés, creo que esta situación nos ha dado más tiempo para reflexionar. Otra cosa no, pero estar en tu casa sin hacer nada y con tiempo para pensar hemos tenido de sobra. Por otro lado, hemos notado cierto déficit porque no es lo mismo dar clase online que presencial. Online se aprende mucho menos. A lo mejor uno estaba viéndose una serie, otro comiendo… Sentías que no había feed back. Tenías un profesor ahí hablándote, pero si querías podías silenciarlo.

“¿En qué momento nos hemos despistado y de repente quedan entre 20 y 30 días para Selectividad? Esto está siendo ya demasiado real.“ — Academia Osorio bachillerato (@AcademiaOsorio) May 17, 2021

Inés: (Suspira) Es complicado... Crea muchísima más incertidumbre de la que ya tenemos ahora mismo, que es bastante. Además, al ser el primer año con el Covid es todo muy caótico. Los profes dan las clases como pueden, a veces no saben ni lo que tienen que hacer, y nosotros no tenemos ya ni salidas a laboratorio, ni excursiones, ni nada. Se te hace todo bola.

La orientación es casi inexistente P: ¿Os han dado algún tipo de orientación? Inés: Pues mira, en cuestiones de FP, por ejemplo, creo que solo vino una vez una chica a darnos una charla sobre todas las FP. Y eso fue un desastre, porque creo que muchos de mi curso harían FP si se les hubiese informado en condiciones. Hace poco nos dijeron que a través de la FP se puede acceder a la universidad y yo no tenía ni idea. Paula: Bueno, el año pasado hicieron unas charlas que dejaban mucho que desear. Y este año hicieron lo mismo, pero online. Al final, no vimos nada porque no funcionaba. P: Y vosotros, ¿dónde buscáis ayuda? Inés: Pues yo busco en internet. Porque en el colegio, que es donde se supone nos tienen que ayudar más, no nos dan demasiadas facilidades. Tenemos una orientadora que se supone es para orientarnos y que no he visto en mi vida. Paula: Yo me puse a mirar dentro de las opciones que hay en mi rama, miré las asignaturas y vi vídeos de gente contando su experiencia. Así fui descartando. “Estudiantes de Selectividad: pic.twitter.com/ji4zKgFgUd“ — ��Tito-Cristo�� (#TheHappinessCrew) #EDI (@aitoranime) May 15, 2021 P: ¿Sigue estando el FP denostado? Inés: El FP está totalmente infravalorado, se asocia a personas que no estudian. Es como: si no entras en ninguna carrera, haces FP. Tampoco es así, porque puede que simplemente te guste y punto. Paula: Conozco a personas que lo quieren hacer, y aún así, se les anima a hacer antes selectividad. ¿Por qué tiene que hacer selectividad? Y le dicen: 'bueno, así ya la tienes hecha por si acaso en un futuro te arrepientes.' Y es como, bueno, depende… El otro día nos preguntaron en clase de psicología qué nos había parecido bachiller, y muchos pensaron: 'si hubiese sabido que con el FP se puede acceder a la universidad también, no habría hecho bachiller.' Porque te quedas con la sensación de que van a coger a alguien antes con un FP, porque está más preparado, que a ti teniendo bachiller. P: ¿Tenéis influencers o youtubers que os hablen de esto? Inés: Si quieres tratarlo en plan bien, te tienes que buscar tú mismo la vida con información y preguntando a tu alrededor. Porque los influencers, al menos los que yo sigo, están siempre de viaje en Cancún. Paula: Si en Tik Tok siempre me aparecen. Además, me acabo de descargar una app que te enseña foros de universidades donde puedes entrar y preguntar. Ahí encuentro mucha gente hablando de lo que estudió. @pauuuloka Responder a @user11222333450401 Más dudas comentadlas y respondo✨ #universidad #derecho #estudiantedederecho #derechoshumanos #universitario ♬ sonido original - Pauloka �� P: ¿Piso compartido, residencia o colegio mayor? Inés: No tengo ni idea. Me enteré hace un par de semanas de que unos compañeros se habían ido hasta Madrid para hacer una entrevista para entrar en una residencia. Yo pensaba que la entrevista era para acceder a una universidad, y pensé; lo más normal del mundo. Luego me dicen que es para una resi y digo: ¿cómo? Ahora me dicen que hay que hacer entrevistas para esto, que hay plazos y que me voy a quedar sin una plaza. De golpe lo quieren todo para ayer y nos agobian más. Paula: Bueno, yo de ese tema no tengo ni idea. Me enteré de las residencias escuchando a gente de mi clase que ya había estado mirando resis en mayo. Personas que estaban haciendo entrevistas en Madrid. Y yo pensando: no sé lo que quiero estudiar, ni dónde, como para saber a qué residencia voy a ir.