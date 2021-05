Todo sobre el hackeo de Cecilio G. a Justin Bieber

Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, llega el 2021 para demostrarnos lo contrario. Como si no hubiésemos flipado lo suficiente con una pandemia mundial, un paro juvenil del 40% y un futuro más negro que el carbón que nos ha traído los Reyes Magos este año, Cecilio G. nos deja a todos boquiabiertos.

Hace apenas una hora, un hacker (o el propio Ceci) subía al canal de YouTube del cantante estadounidense no uno, sino dos temas de una colaboración ficticia entre Cecilio G. y Justin Bieber. Como era de esperar, dentro de los vídeos no se encontraba ninguna canción sino un vídeo de un mono riéndose durante 15 segundos y el emoji de la bandera de México. No es broma, os lo prometo.

“Lo de que le hayan hackeado el canal a Justin Bieber para subir una canción con Cecilio G y que el video sea un mono riéndose es lo más random del año“ — •M• (@_Modo__) May 17, 2021

Además, la descripción de este vídeo tampoco ha dejado a nadie indiferente. El hashtag #FreePacoSanz, meme de nuestra generación, parece indicar que el artífice de esta broma es español. Otro de los indicios que confirmaría su nacionalidad es el link que también se encuentra dentro de la descripción: una canción de Yung Beef.

De momento, ni Ceci ni Justin Bieber se han pronunciado al respecto. Quienes sí han comentado lo sucedido han sido los seguidores de ambos, convirtiéndolos en pocos minutos en trending topics. Los primeros, los Beliebers, no entienden bien qué pasado ni quién es Cecilio G.; mientras, los segundos, no han tardado en catalogar lo sucedido como "una jugada maestra". En cualquier caso, esto es tan solo una prueba más de que vivimos en una simulación.

“cecilio g robandole el canal a justin bieber pic.twitter.com/hvMD9x8oMs“ — carlos (@biokarlito) May 17, 2021

“Acaban de hackear la cuenta de YouTube de Justin Bieber y han subido una canción fake con Cecilio G. La simulación? pic.twitter.com/Sp7NjWKJSS“ — Tigrecito (@MagicoTigresito) May 17, 2021

“Justin Bieber ft Cecilio G q humilde el ceci pic.twitter.com/sZRg1x8UvG“ — Juanariasgrc (@juanariasgrc) May 17, 2021

Aunque Justin Bieber no ha sido el único hackeado... Parece que a Yung Beef también. Hace unos minutos, alguien subía al canal de PXXRGVNG una supuesta colaboración entre Yung Beef, Khaled y Dj. Theo con Morad y Beny Jr. Cosa bastante improbable. En esta ocasión, Fernando sí ha querido dejar una aportación en su Twitter: "Mañana será otro día". Y tanto.

Todavía se descone la identidad (o identidades) de las cabezas pensantes detrás de los hackeos, son muchos los que creen que son las mismas personas. Una de las pistas en las que se basan las redes para fundamentar esta teoría es que una canción de Yung Beef estaba linkeada en la descripción de la canción de Cecilio G. y Justin Bieber. Seguiremos informando.