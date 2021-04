La imprevisible reacción de Sophie Turner a la canción de Taylor Swift dedicada a Joe Jonas

Taylor Swift acaba de lanzar Fearless, uno de los seis álbumes que ha vuelto a editar con la intención de recuperar la autoría de sus canciones. Esta publicación tiene a todos sus seguidores emocionadísimos. Entre los temazos inéditos que está lanzando, todo el mundo habla de "You All Over Me" y "Mr Perfectly Fine", porque al parecer podrían estar dedicados a Joe Jonas.

La cantante, que en más de una ocasión ha confesado inspirarse en sus propias vivencias a la hora de escribir sus temas (sobre todo en sus relaciones amorosas), ha dicho a través de su cuenta de Twitter que en la actualidad escribe "canciones basadas en ficción para evitar dramas" y eso le hace sentirse "bastante madura".

“Me in 2020: life is chill, writing songs based in fiction to avoid drama, feeling pretty grown up



My 2008 music from the vault, in a goblin voice: “REELEEEEEEASE MR PERFECTLY FIIIIIIINE” https://t.co/PCexr31q9x“ — Taylor Swift (@taylorswift13) April 7, 2021

En cambio, la artista ha decidido hacer una pequeña excepción y sacar la canción que compuso en 2008, época en la que mantuvo una breve relación sentimental con el mediano de los hermanos Jonas, en la que casualmente habla sobre un hombre que le prometió que llevaba esperando a una chica como ella toda la vida y acabó abandonándola de forma brusca y repentina.

En su día, fueron muchos los rumores que afirmaban que Joe dejó a Taylor por teléfono con una llamada de menos de medio minuto. Algo que hizo mucho daño a Taylor. Pero lo más impactante de todo no es la letra de la canción, si no la reacción de Sophie Turner, la actual pareja de Joe Jonas. Turner, tras escuchar la canción, declaró en su Instagram: "No es que no sea un gran tema". Una forma tajante de dejar claro que no existe pique entre ellas y que no se siente ofendida por el hecho de que Taylor haya lanzado esta canción sobre su pasado con el vocalista de los Jonas Brothers.

Por su parte, la cantante ha querido agradecerle el gesto respondiéndole a través de esa misma red social para confirmar que le ha llegado el mensaje: "Siempre le juraré lealtad a la reina en el Norte", ha publicado la cantante haciendo una referencia al personaje de Sophie en 'GOT'.

Esta no es la primera, ni la última canción que Taylor dedica a sus ex parejas. "Hey Stephen" es uno de los temas dentro de Fearless que también lleva un mensaje para alguien muy especial, aunque en este caso nunca llegaron a ser pareja. La dedicatoria va para Stephen Barker Liles, cuya banda de música, Love and Theft, se fue de gira con Taylor en 2008. En ella la cantante confiesa que por aquel entonces le gustaba mucho Stephen, pero que nunca se atrevió a decírselo. En su lugar, decidió escribirle una canción.

"Ella me habló de la canción", contó Stephen a the Boot. “Pero no dijo 'Escribí una buena canción sobre ti', así que solo pensé, '¿Qué he hecho?' Porque en realidad no escribe muchas canciones bonitas sobre chicos. Así que me sentí muy aliviado cuando resultó ser una buena canción, y en realidad es una de las cosas más bonitas que nadie ha hecho por mí ", declaró en su momento el aludido.