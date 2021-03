Krystyna Paszko tiene ahora 18 años recién cumplidos, pero hace casi un año cuando decidió hacer algo por las víctimas de la violencia doméstica solo tenía 17. En abril del año pasado, en plena pandemia, la adolescente se creó un perfil de Facebook con la apariencia de una tienda que ofrecía cosmética natural. Sin embargo, en "Chamianki y pensamientos" (el nombre traducido al español) no se pueden comprar ni cremas, ni maquillaje.

“Krystyna Paszko won the EU's Civil Solidarity Prize. She launched a fake online shop to offer a lifeline to victims of domestic violence trapped in their homes during COVID-19 lockdown.https://t.co/0IKAagUkVv“ — Christine Goyer (@GoyerChristine) March 1, 2021

La presidenta del Centro de Derechos de la Mujer, Urszula Nowakowska, dijo que las llamadas a la línea directa de su organización durante los primeros meses de cuarentena crecieron aproximadamente un 50% en comparación con 2019. "En primer lugar, me enteré del aumento de los casos de violencia doméstica durante la pandemia. Luego supe de una iniciativa francesa, en la que las personas van a la farmacia y piden una máscara especial que le permite al farmacéutico saber que son víctimas de violencia doméstica", relata la joven polaca. "Pensé que era una idea brillante, así que se me ocurrió la idea de vender cosméticos". Iniciativa que usa para ofrecer ayuda en caso de violencia doméstica; las víctimas pueden "pedir cosméticos", como si estuvieran comprando algo online, para que el agresor no se dé cuenta de que están solicitando ayuda.

“The BBC speaks with Krystyna Paszko, the Polish schoolgirl who has won an EU award for her fake online cosmetics shop that can be used by people suffering domestic violence to seek help without alerting their abuser https://t.co/D2zYcFJ1kb“ — Notes from Poland ���� (@notesfrompoland) March 1, 2021

Preguntar sobre la oferta de cosméticos es la forma de saber que la persona necesita apoyo, por ejemplo, hablar con un psicólogo. El personal de la tienda estará en contacto constante con ella, utilizando constantemente códigos de cuidado de la piel para intercambiar información. Después, si la cosa es más grave, se puede hacer un pedido y facilitar la dirección completa como señal para que envíen a la policía a tu casa. “No importa la edad o el sexo que tenga, nuestra tienda de cosmética natural ciertamente tiene algo para usted, solo confíe en nosotros”, así se presenta su página oficial en Facebook.

En una entrevista con el semanario Polityka, Krystyna Paszko dijo que el inicio del proyecto era ayudar a los amigos: "Pensé que solo sería para mis amigos y los amigos de amigos. Pensé que podría ayudar a una o dos personas, pero las acciones en Facebook fueron grandes y se hizo muy popular", exclamó. Empezó a recibir tal cantidad de solicitudes que se vió desbordada para gestionarlas todas ella sola. El Centro de Derechos de la Mujer se sumó al proyecto, y la policía también fue informada sobre la iniciativa, que garantizó que todas las llamadas serían atendidas correctamente.

Desde su lanzamiento, más de 350 personas se han puesto en contacto con el sitio web. La mayoría de las víctimas son jóvenes y alrededor de un 10% son hombres adolescentes. "Las mujeres jóvenes prefieren escribir en Facebook que llamar por teléfono. Es más natural que las personas jóvenes usen el chat de Facebook. La mayoría de los hombres que nos escriben son adolescentes", afirmó.