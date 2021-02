La imagen viral de un repartidor de Glovo estudiando bajo una farola causa estupor

La crítica de varios usuarios, que ven la otra cara de la moneda, gira en torno a la romantización de la pobreza que se puede dar con este tipo de imágenes y descripciones. Aunque no todo el mundo piensa así. Hay quienes, como el propio Pedro, ven en ella una el sobreesfuerzo que los jóvenes tienen que hacer para estudiar. Pedro aplaude a este joven con las siguientes palabras: "Sobra decir que mi aplauso del mes va para este joven desconocido. Grande", concluye.

“Pues a mí la imagen del repartidor de glovo estudiando bajo la luz de una farola no me parece síntoma del esfuerzo de las nuevas generaciones. Me parece una radiografía de la situación de sobreesfuerzo que tienen que adoptar algunos para estudiar.“