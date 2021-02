La pulla sobre Andorra de Grison a Cristinini en la Resistencia

"Es verdad que los streamers sois como los presentadores de telediario. Casi siempre se os ve en plano americano", así empezaba la entrevista de Broncano a Cristinini. "Nos levantamos poco sí", respondía ella. "Yo creo que tenéis piernas, porque mira cómo huis todos a Andorra", le espetaba Grison nada más empezar el programa. "Bueno, todos no", contestó la youtuber. "Empezamos fuerte con el temita. Lo malo, cuanto más rápido, mejor", dijo entre risas.

Una de las gamers más conocidas de nuestro país no parecía sentirse demasiado cómoda con cómo comenzaba la entrevista, se notaba que quería sacarse pronto el temita Andorra de encima, pero no iba a ser tan fácil. Broncano continuo con la broma: "¿Tú no resides en el Principado no? ¿Te ha llamado el Ministerio de Interior de Andorra para hacerte ofertas?" A lo que la gamer contestaba: "De momento no. Igual si me salen más cosas y gano mucho..." "¿Llaman ellos directamente? ¿El Ministerio de youtubers?", comentaba jocoso el presentador. "Hablaré con mis amigos para saber cómo funciona", dijo con humor la entrevistada que ya no sabía donde meterse, ni por donde salir.

Al final, consiguió salir airosa de esta pequeña emboscada. La entrevista que enseguida se colocó entre los vídeos más vistos de Youtube España, lo cual era de esperar, prosiguió por la senda habitual de vacile. Cuando la gamer sacó un tierno peluche como regalo para Broncano, Grison, con su rapidez habitual, no dudó en equipararlo al miembro de Torbe (el conocido actor y director de cine porno). Cristinini supo esquivar bien la broma y llevarlo a su terreno. La streamer aprovechó para sacar el tema de su programa con Ibai al que de momento han llamado Ibailand . Nombre que a pesar de no ser el definitivo, también se prestaba para chiste: "Como Jurassic Park, pero de Ibais. Me estoy imaginando unas llanuras con todo pequeños Ibais", remataba Broncano.

“En esa discoteca te apoyas en la pared y te quedas pegado. #LaResistencia @IamCristinini pic.twitter.com/SqS5KeKEV3“ — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 3, 2021

"Si yo te contase lo que hay por esa casa... Muchas mierdas de perro. Son como minas que tienes que ir esquivando", añadía Cristinini sobre la casa de Ibai donde se graba el nuevo programa del youtuber. También comentó que era la antigua casa de Samuel Eto'o. "Yo le pasé un poco la linterna del Kun y ahí había un poco de todo". Después aclaró que la linterna del Kun es la luz ultravioleta que usa la policía para examinar la escena de un crimen y encontrar manchas de sangre o de otra cosa... "Como has hecho una pausa, esto de pronto se ha convertido en gente diciendo: 'De lefa, de cuajo, de no sé qué'", señaló entre risas David Broncano.

Bromas aparte, respecto al nuevo programa con Ibai Cristinini fue bastante cauta y no quiso dar demasiados adelantos. Dice que de momento es algo que se está fraguando. "Yo aún no he firmado nada", concluye.