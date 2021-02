Un meme del senador Sanders recauda casi 2 millones de dólares para fines benéficos

Esta es una de esas cosas que parecen ocurrir solo en América. La fotografía del demócrata Bernie Sanders abrigado hasta las cejas y con guantes de lana, algo que quizás haríamos todos después de Filomena, dio la vuelta al mundo el día de la toma de posesión de Joe Biden como Presidente de los Estados Unidos. La imagen del senador estadounidense dio para críticas, halagos y mucho meme. Hasta aquí todo normal, pero es que ahora nos enteremos de que la foto, convertida en meme, ha generado miles de dólares en fondos para una buena causa.

“Bernie Sanders sentado con Diego en La Paternal #Sanders #SandersMeme by @brancowitz pic.twitter.com/OV6QfPMfDa “

El legislador de 79 años, líder de la izquierda dentro del partido demócrata, ha dicho este miércoles que ha recaudado 1,8 millones de dólares para obras de caridad gracias a la venta de productos de merchandaising con la imagen de él abrigado con una parka y unas manoplas de lana. Sin duda, el senador ha estado rápido y ha sabido ver el negocio antes que ninguno. Para que luego digan que las redes solo sirven para difundir mensajes de odio y polarizar a la gente.

"Jane y yo nos asombramos por la creatividad mostrada por tantas personas durante la semana pasada, y estamos contentos de poder usar mi fama en internet para ayudar a los habitantes de Vermont más necesitados", señala Sanders en un comunicado. "Pero incluso esta cantidad de dinero no es un reemplazo a la acción del Congreso... Haré todo lo que pueda en Washington para asegurarme de que los trabajadores de Vermont y todo el país reciban el alivio que necesitan en el medio de la peor crisis que enfrentamos desde la Gran Depresión", ha matizado el senador en alusión a los esfuerzos de su partido por aprobar un gran paquete de ayudas para paliar los efectos de la pandemia.

La oficina de Sanders ha dejado claro que los grupos que recibieron el dinero fueron la sede de Vermont de "Meals on Wheels" (Comida sobre Ruedas) y la red de Padres e Hijos de Vermont. El stock inicial de camisetas y demás artículos se vendió en 30 minutos. Ahora hay lista de espera para la próxima tanda de artículos.

“Bravo "Chairman" Bernie. @SenSanders licensed his Inaugural mittens image to raise $1.8 MILLION for Vermont charities pic.twitter.com/loA1Hnosl8“