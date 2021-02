Nia Dennis, la gimnasta que va a comerse el mundo con sus espectaculares rutinas

Quién dijo que la gimnasia rítmica no era revolucionaria se equivocaba. Gimnastas como Nia Dennis, o la gran Simone Biles, han llegado para demostrarlo. Su rutina de piso ha corrido como la pólvora en redes sociales y ahora todo el mundo habla de la americana como la nueva súper estrella de la gimanasia artística.

“Idk if I just watched a dance competition or gymnastics but this was my favorite part. Is that her coach dancing along over there? ���������� well done! pic.twitter.com/ka7KUYSv5P“