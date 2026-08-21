Cómo limpiar correctamente los peluches y otros trucos del último programa de 'Ordena tu vida'

Con la emisión del último programa de la temporada, también hemos conocido a los protagonistas del último caso de Ordena tu vida: los "coleccionistas de todo'. Elia madre ha transmitido a su hija Elia y a sus nietas Umi y Aria su pasión por acumular cosas: desde cuentos hasta dibujos de la escuela, pasando por peluches y una inmensa colección de ranas con casi tres mil piezas; no hay nada que escape a la curiosidad de esta familia.

Sin embargo, dentro de su casa, sus problemas van mucho más allá de la acumulación. El sótano donde guardan su gran colección de anfibios ha tenido una evidente falta de ventilación y humedad, provocando que el moho crezca oculto en las paredes tras las estanterías. Además, tener dos niñas pequeñas en casa ha traído consigo la presencia de numerosas pegatinas y restos de adhesivos en las superficies y cristales de la casa. Por último, los peluches acumulados son un nido de polvo, ácaros y todo tipo de suciedad.

Ordena tu vida Ordena tu vida - Programa 6: Coleccionistas de todo Tres generaciones de una misma familia viven rodeadas de colecciones y juguetes. Inés Hernand y su equipo llegan para ayudarles a recuperar espacio. rtve play

Cris Simón, nuestra experta en limpieza, ha tenido trabajo por delante, aunque no hay reto que se le resista. Si quieres conocer cómo ha hecho frente a todos estos problemas, coge papel y boli y toma nota de todos los consejos prácticos que podrás aplicar en tu día a día.

Cómo lavar los peluches correctamente Los peluches que tenemos en casa pueden acumular polvo, ácaros y todo tipo de suciedad. Por este motivo, es importante mantenerlos limpios y lavarlos con cierta frecuencia. Cuando presentan manchas puntuales o muy superficiales, simplemente con utilizar una toallita húmeda para bebés y frotar con suavidad será suficiente para eliminarlas. Al enfrentarnos a manchas más profundas, la opción ideal pasa por meterlos en la lavadora. ¿Cómo hay que lavarlos en estos casos? Utilizaremos una bolsa de lavandería (de vital importancia para evitar que los ojos y accesorios de ciertos peluches puedan atascarse en el interior del electrodoméstico), ácido cítrico (antibacteriano y natural) y un programa de lavado en frío para evitar que encoja el pelo sintético.

Adiós al moho de la pared con lejía El sótano donde la familia de Elia guardaba su extensa colección de ranas contaba con paredes de piedra llenas de moho, fruto de la humedad acumulada con los años. En este caso, Cris Simón ha optado por el uso de la lejía: la diluye en agua (ya que es un producto muy tóxico que no debe pulverizarse), humedece una esponja con la que más tarde frotará la pared y, finalmente, pasa una bayeta de microfibra para eliminar los restos de producto. Una vez seco, la pared se quedará blanca.