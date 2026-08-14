Cómo quitar el óxido con kétchup y otros trucos del tercer programa de 'Ordena tu vida'

Durante el tercer programa de Ordena tu vida hemos podido entrar de lleno en el hogar de Mari Carmen y Sergio, un matrimonio con una familia numerosa que terminan de completar Sergio, el mayor, y los gemelos Daniel y Mario. Los tres, adolescentes. En un contexto donde, además, se introduce el amor por el fútbol, la obsesión por las toallas y la acumulación de bicicletas, patinetes y zapatos que hace años que debían estar en la basura, la ayuda de Inés Hernand, Cris Simón, José Recicleitor y Pilar Quintana se vuelve indispensable para dar un giro de 180 grados a sus vidas y tener la oportunidad de empezar de cero, diciendo adiós a lo que ya no sirve para abrazar el espacio y el orden.

Ordena tu vida Ordena tu vida - Programa 3: Sepultados en recuerdos Mari Carmen, Sergio y sus 3 hijos adolescentes, viven atrapados entre ropa y recuerdos. Inés Hernand y su equipo llegan para ayudarles a avanzar. rtve play

Como siempre, nuestros expertos en limpieza, reciclaje y reordenación de los espacios han tenido trabajo por delante. En el caso particular de esta familia, el óxido acumulado en los manillares de las puertas o en los estantes de las toallas ha sido protagonista. Pero también nos han enseñado a limpiar correctamente el desagüe del lavabo y evitar el derrame de pintura a la hora de pintar. Y ante problemas: soluciones. Si quieres saber cómo decirle adiós al óxido con kétchup o papel de aluminio, o lo útil que te puede resultar una moneda de veinte céntimos, coge papel y boli y toma nota de los siguientes consejos prácticos.

El kétchup contra el óxido El kétchup es un remedio muy eficaz contra el óxido en metales debido a que contiene ácido acético (es decir, vinagre) y ácido cítrico del tomate. En el caso de nuestros protagonistas, tenían los manillares de las puertas llenos de óxido. Para eliminarlo, Cris Simón y Pilar Quintana han aplicado este ingrediente con un pincel a toquecitos sobre el propio manillar y después, han hecho uso de un estropajo abrasivo para no arañar el cromado. Una bayeta húmeda con la que limpiar los restos de residuo termina de completar esta fórmula perfecta. Ordena tu vida 'Ordena tu vida': Cómo quitar el óxido con kétchup La tercera entrega de 'Ordena tu vida' sigue dejándonos consejos de limpieza muy prácticos que aplicar en nuestro día a día. ¿El último? Utilizar el kétchup para eliminar el óxido de los man ... Ver ahora

Una alternativa: el papel plata y el vinagre de limpieza Sin embargo, el óxido no estaba solo presente en los manillares de sus puertas: también se encontraba en los estantes de metal del baño, donde Mari Carmen acumulaba hasta un centenar de toallas. En este caso, Cris Simón ha puesto en práctica otro de sus trucos con la ayuda de Inés Hernand, para el que solo han necesitado papel plata (o papel de aluminio) y vinagre de limpieza. Con estos dos productos han sido capaces de decir adiós al óxido que corroía el metal en cuestión de minutos. Ordena tu vida 'Ordena tu vida': Cómo eliminar el óxido con papel plata y vinagre de limpieza La familia protagonista de la tercera entrega de 'Ordena tu vida' tenía serios problemas con el óxido. Cris Simón nos enseña a eliminarlo con papel plata y vinagre de limpieza. Ver ahora ¿Qué ciencia existe detrás de este truco? El aluminio rompe la capa de óxido y permite restaurar el brillo metales como el hierro, el acero y los cromados sin llegar a rallar las superficies.

Limpiar el desagüe con la ayuda de una moneda Una moneda de veinte céntimos es más que suficiente para ayudarnos a limpiar el desagüe. ¿Por qué? Porque puede sustituir al destornillador para aflojar el tornillo que da paso al desagüe si la situamos de forma transversal y empezamos a girar hasta que este se quede totalmente fuera. Para poder limpiar tanto el perímetro como el propio desagüe aplicaremos un producto fungicida en formato espuma que ayudará a penetrar bien en todos los huecos. Retiraremos a suciedad con un cepillo o esponja usada que tengamos por casa y quedará como nuevo. ¿A qué esperas para aplicarlo? Ordena tu vida 'Ordena tu vida': Aprende a limpiar el desagüe del lavabo de la mano de Cris Simón No necesitamos de grandes materiales y productos para poder limpiar nuestra casa en condiciones. La tercera entrega de 'Ordena tu vida' nos ha enseñado a limpiar el desagüe de nuestro lavabo ... Ver ahora