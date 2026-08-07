Cómo eliminar el moho de la pared y otros trucos del segundo programa de 'Ordena tu vida'

Desde el "Lago de los patos" de Valdemoro, en Madrid, Inés Hernand presentó a los expertos los primeros detalles de la familia protagonista del segundo programa de Ordena tu vida, del que hemos podido disfrutar este mismo 6 de agosto en una doble emisión de estreno.

Pachi, un guardia civil de 57 años, se definía a sí mismo en los primeros minutos de programa como un padre "fijo discontinuo", divorciado y con un montón de hobbies. A este padre de familia se le suman sus hijas Inés y Eva, mayores de edad, y un cuarto miembro que ha dado más de un quebradero de cabeza a Cris Simón, nuestra experta en limpieza: un hurón.

Ordena tu vida Ordena tu vida - Programa 2: Sin visitas por vergüenza Pachi y sus dos hijas, Eva e Inés, viven con el desorden. Inés Hernand y su equipo llegan para ayudarles a recuperar la calma y mejorar la convivencia rtve play

El problema de esta familia queda relegado a los espacios personales: pese a tener relativamente ordenadas las zonas comunes, como el salón o la cocina, sus habitaciones y el despacho de Pachi contaban una historia muy distinta. Los tres habían acumulado tantas cosas y había tanto desorden que se avergonzaban de recibir visitas.

Muy apegados a sus pertenencias y sus recuerdos, contaban con varios problemas: el hedor de la habitación de Inés, donde se encuentra la jaula del hurón, el moho formado en la pared del patio o la falta de espacio para desarrollar sus actividades de ocio son solo algunos de los inconvenientes que se sumaban a un exceso de acumulación. ¿Cómo se han solucionado estos problemas? Toma nota de los trucos que te contamos a continuación.

Para que el olor de los animales no invada tu habitación Cuando alguien convive con un animal en la habitación, donde se pueden acumular hongos, bacterias o pelo, no podemos caer en el error de utilizar lejía o amoniaco, ya que son productos que van a potenciar los malos olores. En su lugar, deberemos utilizar pH neutro para limpiar la jaula y el suelo, y el ácido cítrico, que funciona como limpiador multiusos, es antibacteriano y deja un olor fresco y agradable. Con él, se pueden limpiar los textiles y los juguetes de tu mascota. Ordena tu vida 'Ordena tu vida': Adiós a los malos olores de los animales Pachi, Inés y Eva no viven solos: un pequeño hurón también forma parte de su unidad familiar, y el olor que desprende su espacio ha llegado a ser insoportable. Cris Simón, nuestra experta en ... Ver ahora