Cómo eliminar el moho de la pared y otros trucos del segundo programa de 'Ordena tu vida'
- Cris Simón nos ofrece los trucos para deshacernos del moho de las paredes y del mal olor de nuestros animales
- Disfruta del segundo programa de Ordena tu vida en RTVE Play
Desde el "Lago de los patos" de Valdemoro, en Madrid, Inés Hernand presentó a los expertos los primeros detalles de la familia protagonista del segundo programa de Ordena tu vida, del que hemos podido disfrutar este mismo 6 de agosto en una doble emisión de estreno.
Pachi, un guardia civil de 57 años, se definía a sí mismo en los primeros minutos de programa como un padre "fijo discontinuo", divorciado y con un montón de hobbies. A este padre de familia se le suman sus hijas Inés y Eva, mayores de edad, y un cuarto miembro que ha dado más de un quebradero de cabeza a Cris Simón, nuestra experta en limpieza: un hurón.
El problema de esta familia queda relegado a los espacios personales: pese a tener relativamente ordenadas las zonas comunes, como el salón o la cocina, sus habitaciones y el despacho de Pachi contaban una historia muy distinta. Los tres habían acumulado tantas cosas y había tanto desorden que se avergonzaban de recibir visitas.
Muy apegados a sus pertenencias y sus recuerdos, contaban con varios problemas: el hedor de la habitación de Inés, donde se encuentra la jaula del hurón, el moho formado en la pared del patio o la falta de espacio para desarrollar sus actividades de ocio son solo algunos de los inconvenientes que se sumaban a un exceso de acumulación. ¿Cómo se han solucionado estos problemas? Toma nota de los trucos que te contamos a continuación.
Para que el olor de los animales no invada tu habitación
Cuando alguien convive con un animal en la habitación, donde se pueden acumular hongos, bacterias o pelo, no podemos caer en el error de utilizar lejía o amoniaco, ya que son productos que van a potenciar los malos olores. En su lugar, deberemos utilizar pH neutro para limpiar la jaula y el suelo, y el ácido cítrico, que funciona como limpiador multiusos, es antibacteriano y deja un olor fresco y agradable. Con él, se pueden limpiar los textiles y los juguetes de tu mascota.
Adiós al moho de la pared
¿Cómo podemos mantener a ralla el moho de la pared y evitar así todo tipo de problemas respiratorios? En primer lugar, haremos uso del estropajo más viejo que tengamos para frotar toda la pared. Eso sí, antes de frotar aplicaremos sobre la superficie deseada el desinfectante fungicida, que actúa contra hongos, bacterias y todo tipo de virus a la vez que blanquea, por lo que no es necesaria una capa de pintura posterior. Por último, aclaramos el exceso de producto con una bayeta humedecida.
Vuelve a ver los dos primeros programas de Ordena tu vida en RTVE Play y disfruta de estos y más consejos el próximo jueves con una nueva entrega del formato en La 1.