Cómo quitar los restos de adhesivo de las paredes y otros trucos de 'Ordena tu vida'

Si en los tres primeros casos de Ordena tu vida hemos conocido a tres familias muy distintas pero con un nexo en común (eran familias de sangre), la cuarta entrega del formato presentado por Inés Hernand nos acerca a una realidad que afecta a muchos de los jóvenes de nuestro país, que se ven obligados a compartir piso ante la imposibilidad de acceso a una vivienda digna. Esta realidad es la de los compañeros de piso que terminan convirtiéndose en la 'familia elegida': amigos que se transforman en hermanos con el paso del tiempo, personas que forman parte de nuestras rutinas, con las que celebrar las victorias y abrazarnos en las tristezas.

Ordena tu vida Ordena tu vida - Programa 4: Tetris musical Marina, Iker y Miguel, músicos y compañeros de piso, conviven con el desorden. Inés Hernand y su equipo llegan para ayudarles a reorganizar y madurar. rtve play

Es el caso de Iker, Miguel y Marina. Tres amigos músicos, estudiantes y trabajadores que en su veintena comparten piso en el centro de Madrid dentro de una casa "tetris" donde todo encaja de mala manera entre instrumentos, acordes y desacuerdos. En este contexto, se hacen evidentes los problemas de espacio y orden, pero también otros problemas de limpieza que Cris Simón y Pilar Quintana están dispuestas a solucionar.

Cómo eliminar los restos de cinta adhesiva de las paredes ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con un contrato de alquiler donde no se nos permite hacer agujeros en las paredes para colgar cuadros, posters o espejos? Que recurrimos a trucos que, cuando llegue la hora de hacer las maletas, nos permitan volver a dejar la casa en el mismo estado en que la encontramos. Uno de ellos es la cinta adhesiva o la cinta de doble cara, que puede dejar restos de residuo en las paredes difíciles de despegar y eliminar. Ordena tu vida 'Ordena tu vida': Cómo quitar el adhesivo con aguarrás Cris Simón, nuestra experta en limpieza de 'Ordena tu vida', nos ofrece un truco práctico para acabar con los residuos de adhesivo de nuestras paredes utilizando aguarrás. Ver ahora Pero no hay reto que se le resista a Cristina Simón, nuestra experta en limpieza, que nos enseña a deshacernos de ella con aguarrás. Diluido en una mezcla a partes iguales con agua, lo aplicamos sobre el adhesivo y dejamos que haga efecto. Después, envolvemos la rasqueta con una bayeta para no dañar la pared ni levantar la pintura. De esta manera, no habrá adhesivo que se nos resista.