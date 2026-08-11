El eclipse, la güija y el expediente Vallecas: la horrible historia real que Paco Plaza transformó en 'Verónica'

Verónica ha perdido a su padre, su madre se pasa el día trabajando en el bar para sacar adelante a la familia. Ella estudia, ayuda a su madre y cuida de sus hermanos pequeños, las gemelas Lucía e Irene y el pequeño Antoñito. Estamos en Madrid. Es el 11 de julio de 1991 y mientras toda la ciudad se prepara para ver el eclipse, Verónica hace una sesión de güija con sus amigas porque quiere contactar con su padre. Este es el arranque de la película Verónica, estrenada en 2017 con Sara Escacena, Ana Torrent, Consuelo Trujillo, Leticia Dolera y Maru Valdivieso al frente del reparto. La cinta logró siete nominaciones a los Goya y se lo llevó en la categoría de mejor sonido.

Somos cine Somos cine - Verónica Madrid, años 90. Tras jugar a la Ouija, una adolescente es asediada por peligrosas presencias sobrenaturales que amenazan con hacer daño a su familia. rtve play

Basada en una historia real Paco Plaza se inspiró en el llamado ‘expediente Vallecas’, como se conoce el informe del caso de Estefanía Gutiérrez, la joven de 17 años que murió en su casa días después de haber hecho una sesión de espiritismo. Según se dijo, a partir del utilizar la güija junto a unas amigas, la joven y su familia empezaron a "experimentar sucesos extraños" en su casa de Vallecas. El informe calificaba lo ocurrido como "una situación de misterio y rareza". Ocurrió en 1992 y años más tarde Paco Plaza quiso poner en marcha un proyecto. "Lo leímos y pronto fuimos incorporando elementos del ‘caso Embajadores’, otro clásico de lo parapsicológico en Madrid, en el que una presencia en una casa agredía a los habitantes mientras dormían y les hacía arañazos en los hombros”, contaba el director a RTVE. Sara Escacena debutó en el cine interpretando a la protagonista, con la que Plaza se sentía muy identificado. “Verónica es mi alter ego. Yo también era fan de Héroes del silencio, iba a un colegio religioso, jugaba a la güija, mis padres tenían un bar y junto a mis hermanos vivíamos en esas Islas de Robinson de la fantasía. Mi hermana mayor nos cuidaba a mi hermana y a mí. Hay mucho de autobiográfico”. Escena de 'Verónica'RTVE

El influjo del eclipse solar Paco Plaza estrenó la película con una espinita clavada en el corazón. "Fui un poco injusto con la Hermana Muerte, porque tenía muy poca presencia en la película". Por eso, cuando se le presentó la oportunidad de contar su historia no se lo pensó dos veces y planteó una precuela que conecta muy bien las dos historias. Y el nexo de unión es el eclipse. "Las dos películas están marcadas por la luz y la oscuridad, el bien y el mal. En Hermana Muerte el eclipse es un portal al pasado, cuando la Hermana Narcisa lo contempla tiene visiones atroces del pasado en el convento y se queda ciega. Volviendo a Verónica. Tras hacer espiritismo en el sótano de la escuela, la joven se siente distinta, empieza a tener sensaciones extrañas y sus amigas la evitan. Para saber qué le sucede vuelve al sótano del colegio y la Hermana Muerte, como llaman todos a la monja ciega, le dice que en la sesión que hizo con sus amigas liberaron un espíritu oscuro y que su vida, y la de sus hermanos, corre peligro. "Aquello de lo que no te despides, se queda contigo". Escena de 'Verónica'RTVE