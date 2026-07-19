Agenda y programación de la final del Mundial 2026 en RTVE

España luchará por bordarse su segunda estrella mundial en la Finalísima contra Argentina de este Mundial 2026. El encuentro arranca a las 21:00 horas (hora peninsular) desde el estadio de Nueva York/Nueva Jersey y será retransmitido en directo y de forma gratuita por La 1 y RTVE Play. Antes, desde las 19:30 horas, La 1, Teledeporte y RTVE retransmitirán en directo también la espectacular ceremonia de clausura que ha preparado la FIFA para despedir este Mundial único. En el descanso del encuentro, artistas de renombre internacional han preparado un show inédito para recaudar fondos para la infancia.

España está a un paso de su segundo Mundial, apenas 16 años después del gol de Andrés Iniesta. Pero enfrente estará una Argentina que quiere ganar la copa para que su capitán, Leo Messi, salga del fútbol con un nuevo título bajo el brazo. El partido se ha bautizado como la Finalísima, como aquel encuentro que la guerra de Irán no permitió disputar hace apenas unos meses entre la campeona de Europa y la vencedora de la Copa América y enfrenta a dos de las grandes potencias futbolísticas actuales, en una final de Mundial inédita hasta la fecha. De hecho, ambos conjuntos tan solo se han visto las caras una vez en un torneo mundialista. Fue en 1966, partido que concluyó con victoria argentina. El resto de los enfrentamientos han sido amistosos. El último, fue el 2018, en España y acabó con victoria de La Roja por 6-1.

Para España será su segunda vez en la final de un Mundial y enfrente tendrá a una experta en estas lides. Hasta siete finales ha jugado el conjunto albiceleste. La última, en 2022, en un encuentro que ganó contra Francia en los penaltis.

Pero la historia no tiene en cuenta el excelente nivel de juego que está desplegando el combinado nacional en los últimos encuentros y su extraordinaria motivación. La selección española ha ido de menos a más en este torneo y deslumbró contra Francia en semifinales, reteniendo y jugando la pelota. El juego colectivo es la mejor arma de España, que cuenta además con el olfato goleador de Oyarzábal, Merino, Álex Baena o, incluso, de defensas como Pedro Porro. También con la robustez y fiabilidad de Unai Simón bajo palos, acompañado por Cucurella, Laporte y Cubarsí. Tan solo un gol ha recibido el conjunto español es los siete encuentros que ha disputado.

Argentina, sin embargo, destaca por sus individualidades, de una excelsa calidad. El paradigma es Messi, máximo goleador de este Mundial con ocho goles y cuatro asistencias, tras dos realizadas en Inglaterra. A sus 39 años jugará su último Mundial y quiere irse por la puerta grande, con el título y con la Bota de Oro. A su lado, Enzo Fernández, Lautaro Martínez o Julián Álvarez, todos ellos muy peligrosos en el área. Con todo, Argentina llega después de haber firmado victorias agónicas en este Mundial, con remontadas incluidas como la de Egipto o Inglaterra y goles increíbles en la prórroga, como ocurrió con Suiza o Cabo Verde.

RTVE se vuelca con la Finalísima RTVE se está volcando con la selección en el mayor evento deportivo del año y para esta final, toda la programación de La 1 y Teledeporte girará entorno a esta gran final. Desde las 12:00 horas, con el programa D Corazón, pasando por los espacios informativos. A las 17:55 horas arrancará el especial ¡Ojalá la segunda!, con Felipe del Campo, al que sucederá desde las 19:30 horas el programa NY: ¡La Finalísima!’, con la ceremonia de clausura del Mundial 2026, entre otros espacios. En el descanso del España – Argentina, se emitirá igualmente el show benéfico organizado por la FIFA con artistas como Shakira, Madonna o Justin Bieber. Además, para disfrutar y vivir este momento único, en RTVE Play habrá una programación especial que abarcará toda la tarde hasta el post partido. Desde las 17:30 horas, se encadenará la emisión en En Play de los tres programas futbolísticos que nos han acompañado durante este Mundial: CTA, Fútbol de Calle y Comenta que sales. RTVE Play se ha volcado con el Mundial de EEUU, Canadá y México, ofreciendo en directo y de forma gratuita el mejor partido de cada jornada. Además, se pueden visualizar desde el dispositivo que se quiera todos los partidos emitidos, los mejores resúmenes, las mejores jugadas y las declaraciones más importantes de los protagonistas del Mundial. Este esfuerzo ha lograr que la plataforma digital de RTVE haya acumulado desde el 11 de junio más de 25 millones de usuarios únicos y más de 100 millones de visualizaciones. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 19 de julio Final •España - Argentina. 21:00 horas (hora peninsular). Estadio de Nueva York (EEUU)