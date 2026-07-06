Argentina - Egipto: Hora y dónde ver gratis hoy en TV el partido de octavos de final del Mundial 2026
- Argentina necesita ganar a Egipto para seguir vivo en este Mundial 2026, desde el martes 7 de julio a las 18:00 horas (hora peninsular), por La 1 y RTVE Play
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Este martes, 7 de julio, desde el estadio de Atlanta, las selecciones de Argentina y Egipto se enfrentarán para lograr un puesto en los cuartos de final a partir de las 18:00 horas (hora peninsular). El partido será retransmitido en directo y de forma gratuita en La 1 y RTVE Play.
Ambos combinados se enfrentan por primera vez en su historia y la estadística señala a Argentina como favorita, pero este Mundial 2026 está demostrando que no hay rival fácil, por lo que la albiceleste deberá hacer cambios si quiere seguir viva en la competición y aspirar a hacerse con su cuarto Mundial.
Argentina necesita despejar dudas
El conjunto de Scaloni sufrió el pasado sábado para batir a Cabo Verde, que tiró de garra para forzar la prórroga y solo los goles de Lisandro y el de Borges en propia meta permitieron a los argentinos evitar la lotería de los penaltis. Por eso, para este encuentro, el técnico, que acaba de cumplir 100 partidos en el banquillo albiceleste, plantea cambios para el partido contra Egipto.
El principal vendrá arriba, donde Lautaro Martínez no rindió como se esperaba ante Cabo Verde. La otra opción es Julián Álvarez, que no termina de encontrar el ritmo en este Mundial. En el lateral, podría volver Tagliafico y, en el centro del campo, podría dar entrada a Leandro Paredes o Nicolás González. El que estará arriba sí o sí es Lionel Messi, que lidera el nivel goleador de Argentina y que volvió a marcar contra Cabo Verde y que se mantiene encabezando la tabla de goleadores de este Mundial, con siete tantos.
Egipto sigue batiendo récords
Egipto, por su parte, llega después de haber eliminado a Australia en los penaltis, tras empatar a uno en el tiempo reglamentario. Los Faraones llegan pletóricos, después de haber conseguido por primera vez en su historia superar una eliminatoria en una Copa del Mundo. Los de Hossam Hassan llegan a este encuentro invictos en la competición, pero sus números no hablan de un equipo especialmente certero de cara a gol y frágil en defensa. De hecho, en su casillero figuran ocho goles a favor y nueve en contra y su principal figura, el ex del Liverpool Mohamed Salah todavía no ha encontrado puerta en esta edición. A su lado está la otra gran estrella del fútbol egipcio, Omar Marmoush, delantero del Manchester City.
Hora, canal y dónde ver gratis en TV el Argentina – Egipto del Mundial 2026
El partido del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final podrá verse en directo el martes 7 de julio a partir de las 18:00 horas (hora peninsular) en La 1 de RTVE, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play, donde se ofrecerá la posibilidad de escuchar el encuentro narrado en catalán. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante el encuentro y la información de última hora durante el partido con la retransmisión de RNE y el directo minuto a minuto en RTVE.es.
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