Cine gratis en RTVE Play: todos los estrenos que llegan la semana del 6 al 12 de julio

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Víctor o Victoria, El caftán azul o ¿Quién puede matar a un niño? son solo algunas de las películas que durante la semana del 6 al 12 de julio se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

Víctor o Victoria (Lunes 6 de julio a las 22.20 en La 2 y RTVE Play) Remake musical basado en la cinta homónima alemana de 1933. En el París de los años 30, la joven Victoria Grant (Julie Andrews) deambula por la ciudad muerta de hambre. Su suerte cambia cuando conoce a Toddy (Robert Preston), un homosexual que la anima a transformarse en Víctor, un travesti cuyo éxito será inmediato y espectacular. La situación se complica cuando King Marchan (James Garner), el dueño de una cadena de cabarets de Chicago, se queda prendado de él.

El caftán azul (Jueves 9 de julio a las 22.20 en La 2 y RTVE Play) Cine internacional El cine de la 2 - El caftán azul Halim y su mujer Mina regentan una tienda tradicional de caftanes en la medina de Salé, una de las más antiguas de Marruecos. rtve play Drama dirigido por Maryam Touzani. Halim lleva mucho tiempo casado con Mina y juntos regentan una tienda tradicional de caftanes en la medina de Salé (Marruecos). La enfermedad de Mina y la llegada a la tienda de un joven aprendiz amenazan con perturbar el equilibrio de la pareja.

Gaza mon amour (Jueves 9 de julio a las 0.10 en La 2 y RTVE Play) Comedia en la que Issa, un pescador de 60 años, está enamorado de Siham, una compañera de trabajo de su hija. Tras encontrar una antigua estatua fálica de Apolo en sus redes de pesca, se anima a acercarse a Siham.

¿Quién puede matar a un niño? (Viernes 10 de julio a las 22.55 en La 2 y RTVE Play) Imprescindibles '¿Quién puede matar a un niño?', Cuando Chicho Ibáñez provocó pesadillas a los turistas Noah Benalal Película de culto basada en la novela de Juan José Plans. Tom (Lewis Fiander) y Evelyn (Prunella Ransome) son una pareja inglesa que pretende disfrutar de su luna de miel en la costa española. Cuando llegan, la masificación de la zona les echa para atrás y deciden huir a una isla que Tom visitó cuando era joven. Allí, descubrirán que sus únicos habitantes son niños.