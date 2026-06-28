Si te gusta el maquillaje estás de suerte: vuelve 'Make Up Stars', el talent de la creatividad, la fantasía y el glamour

En RTVE disfrutamos de la moda, y el buen maquillaje no podía faltar en la ecuación. Por eso, en La 1 y en RTVE Play puedes volver a disfrutar desde ya de Make Up Stars Drag Tour, la segunda temporada de un talent que trabaja la transformación profesional de los participantes, y donde la creatividad y el espectáculo son los protagonistas. En esta segunda temporada todo gira en torno al mundo drag.

Presentado por Pilar Rubio, seis concursantes se juegan salir victoriosos de un reto que se va complicando con el paso de los programas. El premio viene acompañado de un puesto de honor en el jurado de la prestigiosa Gala Drag Queen de Maspalomas,uno de los epicentros mundiales del arte Drag.

Además de técnica y creatividad, cada capítulo está lleno de energía, carisma y un toque inconfundible de glamour. El jurado de esta segunda temporada está formado por dos referentes del panorama drag, la moda y el maquillaje: Carmen Farala, finalista de Maestros de la Costura e icono de elegancia y alta costura en el mundo drag a nivel internacional, y Cristo Rodríguez, maquillador de confianza de artistas como Lola Índigo o Lola Lolita. Cada programa contará además con un invitado especial que aportará su visión única: Aitor Albizua, Tania Llasera, Samantha Hudson, o Mar Flores.

Tras el estreno de Maestros de la Costura Este lunes, tras el estreno de una nueva temporada de Maestros de la Costura, RTVE destaca también el buen maquillaje, y revoluciona el sector con el programa Make Up Stars Drag Tour. Los participantes de esta segunda temporadallegan de Las Palmas, Albacete, Barcelona, Cádiz, Salamanca y Zaragoza. En todos y cada uno de los capítulos del talent, los concursantes tienen el reto de fusionar técnica de maquillaje, diseño de vestuario y performance. El escenario es inmejorable: Maspalomas, en Gran Canaria, así que también podrás disfrutar de un entorno único.

Benita y Miss Claudia Suárez, con un papel importante en Make Up Stars Miss Claudia Suárez tiene un papel clave en este talent que profundiza y perfecciona todo lo que tiene que ver con el mundo del maquillaje. Todas las pruebas a las que se enfrentan los concursantes están diseñadas, precisamente, por Miss Claudia que cuenta con una exitosa carrera de casi dos décadas como drag en diferentes ciudades de España, y en otros países como Alemania, Suiza o Tailandia. Otra persona con una labor importante en el programa es Benita. La vidente, que ha participado en varios espacios de RTVE y que protagoniza un documental sobre su propia transición a mujer, no podía faltar en este talent. Confidente y acompañante de los participantes, muestra el lado más emotivo del programa, pero también las dudas e inseguridades que provocan los focos. Con experiencia de sobra, Benita ha sido una concursante top en espacios como Baila como puedas y Bake off: famosos al horno.