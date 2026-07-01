Zahara, en Punto Queer: "Las palabras dejan de herir cuando decides hacerlas tuyas"

Zahara es mucho más que una cantante. La artista jiennense ha construido una trayectoria en la que la composición, la experimentación y la producción musical conviven con una constante inquietud por aprender. Toca varios instrumentos, canta y también lidera sus propios proyectos como productora, al frente de su sello discográfico y como directora creativa. Curiosa por naturaleza, disfruta estudiando, conversando y descubriendo nuevas formas de crear. Y, además, es madre.

Así se define la propia Zahara durante su paso por Punto Queer, el videopodcast presentado por Inés Hernand y Aitor Albizua con motivo de la semana del Orgullo. Aunque hay algo que ella no menciona y que resulta evidente para quienes la escuchan: es una de las artistas más influyentes y personales del panorama musical español.

Durante la conversación, disponible en RTVE Play, la cantante reflexiona sobre la apropiación del mercado, la salud mental en el colectivo LGTBIQ+ y el poder transformador de la música y las palabras como herramientas para sanar.

Una mujer independiente que no necesita justificarse Como el resto de invitados que están pasado por este videopodcast, Zahara ha tenido la oportunidad de elegir las palabras con las que mejor se identifica. Frente al espejo, la imagen que encuentra es la de una mujer profundamente independiente. "Yo lo soy siempre. Desde que pude, he sido independiente precisamente por no tener que defender algo que para mí era básico: no tener que autoreivindicarme continuamente, o plantear algo que para mí era que estaba muy claro, e intentar convencer a alguien de que eso estaba bien para mí".

Cuando las palabras dejan de herir para convertirse en una forma de resistencia Mucho antes de llegar a la adolescencia, Zahara ya había recibido uno de los insultos que, lamentablemente, han escuchado la mayoría de las mujeres en algún momento de sus vidas: "puta". Una palabra cargada de violencia que, en aquel momento, ni siquiera comprendía del todo. "No sabía ni qué significaba. De hecho, intentaba justificarlo de alguna manera: '¡Si no he besado a ningún chico, no sé cómo voy a ser una puta!'". La cantante reconoce que esa palabra la ha acompañado durante años, siempre utilizada con la intención de hacer daño y "empequeñecerme", confiesa la cantautora asegurando que las personas que se dirigían a ella de ese modo era para "hacerme sentir inútil, violentarme y dejarme sin palabras. Todo 'puta' y todo lo que hay alrededor de esa palabra". Sin embargo, llegó un momento en el que decidió resignificar ese insulto y convertirlo en un símbolo de empoderamiento. Lo hizo llevándolo a la portada de su exitoso álbum publicado en 2021, transformando un ataque en una declaración de intenciones. "Para mí, ponerla en mi disco era una manera de responder a eso de 'incómoda'. ¿Incómoda, yo? No. Incómoda tú". Punto Queer El punto Queer - Programa 2 - De los márgenes al mainstream Inés Hernand y Aitor Albizua viajan hasta los disturbios de Stonewall de 1969 para rescatar la gran palabra del día: el "Orgullo". Para analizar cómo la diversidad ha pasado de la resistenci ... rtve play