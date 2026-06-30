"Nombrar salva": RTVE Play estrena 'Punto Queer' con Bob Pop, Rubén Avilés y Ballet Djédjé para reivindicar la memoria LGTBIQ+

Punto Queer arranca su andadura de cuatro capítulos en RTVE Play con un primer episodio dedicado a la "memoria". Conducido por Inés Hernand y Aitor Albizua, el formato propone un viaje por los términos que atraviesan al colectivo LGTBIQ+. "En este programa yo abrazo la M de mariquita, maricón, con acento en la O; una palabra que siempre resignifico y reivindico mucho", arranca Albizua al presentarse. Hernand, por su parte, se autodefine con orgullo como "mariliendre" y destaca cómo las personas queer han transformado por completo su manera de consumir y entender el mundo. Como símbolos visuales de su resistencia y fluidez, ambos muestran en el plató sus propios "vehículos" emocionales: una caja con un marinero y malabares en el caso de Inés, y una gran cabeza de cabezudo que evoca las dobles vidas en el de Aitor.

El valor de la memoria frente a las condenas del pasado El primer bloque de invitados reúne al escritor Bob Pop y al comunicador Rubén Avilés. En un emotivo repaso por sus primeros recuerdos, Bob Pop rememora su proceso de asimilación y la hostilidad de su juventud: "Esta sensación de que ser marica era algo imprudente, incorrecto, limitó muchísimo mi deseo". El activista rememora con crudeza el impacto de la crisis del VIH en su adolescencia, cuando los medios hablaban del "cáncer gay": "Mi terror fue que ya cuando no aguantaba más las ganas de abrazar a un cuerpo de otro hombre, yo pensé, bueno, me la estoy jugando". Avilés, por su parte, aporta la mirada de una nueva generación conectada a las redes, aunque recuerda el peso del autoodio en un colegio de monjas hasta que vio la libertad en sus primeras amigas lesbianas.

El 'sabotaje lingüístico' y la lección del insulto El programa avanza hacia una dinámica catártica de auto roast en la que los participantes enumeran los insultos recibidos para darles la vuelta y transformarlos en bandera. "Hubo un tiempo en que la primera palabra que muchas personas LGTBI+ escucharon sobre sí mismas fue un insulto", reflexiona Albizua citando las teorías sobre cómo el insulto produce la realidad. Durante la charla, los oradores comparten anécdotas donde la autodefensa y el humor sirvieron de escudo. El colaborador David Andújar irrumpe en el plató para retar a Rubén Avilés en el juego "Siglas y Letras", ordenando de forma divertida conceptos clave para el colectivo como visibilidad, demisexual y transfeminismo.